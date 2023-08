Duofiets voor bewoners De Groene Wei in Giessenburg

GIESSENBURG • De stichting Vrienden van Bredero’s Hof en De Groene Wei in Giessenburg heeft een duofiets overhandigd aan de bewoners van De Groene Wei.

Een en ander is mogelijk gemaakt dankzij de Zonnebloem en andere sponsors. De fiets is voor de bewoners, maar is ook door anderen te gebruiken.