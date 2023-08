Praise Him nodigt projectleden uit in Dordrecht

DORDREECHT • Praise Him, het christelijk gemengd Drechtstedenkoor, hervat de repetities op donderdag 24 augustus.

Ze starten met het instuderen van het schitterende oratorium ‘Schepping’ met geweldige muziek van Johan Bredewout met prachtige teksten van Hans de Ruiter. Het koor nodigt projectleden uit, die dit oratorium met haar willen instuderen, met als hoogtepunt het concert op 4 november.

De kosten van het gehele traject zijn 25 euro, dit is inclusief het gebruik van de muziek. Het koor repeteert onder leiding van de enthousiaste dirigent Jan Quintus Zwart: elke donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Andreaskerk aan de Joh. van Heemskerckstraat 19 in Dordrecht. Voor meer informatie: info@praisehim.nl of 06-20444031.