Tweede editie van de PolderPraise in Wijngaarden

37 minuten geleden

WIJNGAARDEN • Op zaterdagavond 19 augustus organiseert Stichting MPH de tweede editie van de openlucht-sing-in op het voetbalveld van Wijngaarden, of bij minder weer in de tent.

Stichting MPH (Muziek Producties Hoogendijk) is door Matthijs Hoogendijk opgericht met als doel muzikale projecten op een professionele manier te organiseren. Dat doel bereikt de stichting door professionele musici, goede amateurmuzikanten en jong talent met elkaar in verbinding te brengen en samen te laten werken met amateurzangers.

Deze avond werken een achttal zangers mee, die worden begeleid door een band aangevuld met percussie, zes blazers en acht strijkers, waaronder vier vioolleerlingen. Allen komen uit de regio en staan onder leiding van Matthijs. Het belooft weer een mooie muzikale avond te worden vol aanbiddingsmuziek voor jong en oud. Het repertoire bestaat uit bekende liederen van Johannes de Heer in een moderne vormgeving, nummers van Opwekking, Sela, relipop en een enkel luisterlied.

De avond, die om 19.30 uur begint, is gratis toegankelijk. Bezoekers dienen zelf een stoel of kleedje mee te nemen. Na afloop zal er worden gecollecteerd en is er ontmoeting onder het genot van een drankje op eigen kosten. Meer informatie is te vinden op www.stichtingmph.nl.