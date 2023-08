Stichting Werelderfgoed Kinderdijk houdt open dagen voor nieuwe vrijwilligers

KINDERDIJK • Stichting Werelderfgoed Kinderdijk houdt dinsdag 15 en zaterdag 19 augustus open dagen om geïnteresseerden kennis te laten maken met vrijwilligersfuncties in het wereldberoemde molengebied.

De open dagen zijn op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Tijdens de open dag krijgen geïnteresseerden de kans om meer te leren over de vrijwilligersfuncties binnen het Werelderfgoed.

Daarnaast stappen ze samen met de Vrijwilligerscoördinator aan boord van de rondvaartboot om het gebied alvast te verkennen. ‘Van gids tot schipper en van klusser tot host, er zit altijd wel een passende functie tussen’, stelt Stichting Werelderfgoed Kinderdijk.

Buitenlucht

Het huidige team herbergt momenteel zo’n 225 vrijwilligers, maar versterking is gewenst. ‘Als vrijwilliger bij de molens van Kinderdijk ontdek je hoe het is om actief bezig te zijn in de buitenlucht, terwijl je bezoekers van over de hele wereld spreekt en ontmoet.’

Daarnaast is volgens de stichting de samenwerking met de andere vrijwilligers een leuke manier om de eigen kring als vrijwilliger uit te breiden. ‘Veel van onze vrijwilligers willen voor geen goud meer weg.’

Kijk voor meer informatie over de open dag en het aanmeldformulier op www.kinderdijk.nl/opendag.