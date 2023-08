Gratis webinar Lucom Benelux BV uit Groot-Ammers over digitaal ondertekenen

GROOT-AMMERSs • Veilig en eenvoudig documenten digitaal ondertekenen; Lucom Benelux BV uit Groot-Ammers houdt daarover woensdag 16 augustus een gratis webinar.

Het is al weer enige tijd geleden dat Het Kontakt een artikel plaatste over MKB-Ondertekenen, een initiatief van MKB-Rotterdam en Lucom. Lucom levert haar digitaliseringsprocessen doorgaans aan grotere organisaties en integreert daarin digitale onderteken- en verzegelfunctionaliteit die zorgdraagt voor integriteit en authenticiteit van documenten. “De toegepastE technologie is op het hoogste niveau binnen de Europese wetgeving en levert 100% juridische bewijskracht”, licht directeur Jan van Buren toen.

Daarom is het voor de beroepen ‘onder ede’, zoals notarissen en registeraccountants verplicht bij officiële transacties. “Helaas is er voor MKB-organisaties en ZZP’ers nog geen wettelijke verplichting en ook geen toegankelijke voorziening.”

Geen lid

MKB-Rotterdam en Lucom hebben de handsschoen opgepakt en nu kunnen ook kleinere organisaties en zelfstandigen zakelijke documenten veilig delen met hun relaties. MKB Rotterdam heeft de oplossing voor iedereen opengesteld. Men hoeft dus geen lid te zijn of te worden.

Het initiatief is inmiddels doorgedrongen tot MKB Nederland en NCOW en ook het Digital Trustcenter van Ministerie EZK, dat zich bezighoudt met digitale veiligheid beaamde de waarde en kracht van het initiatief.

“Maar de materie is relatief onbekend in deze markt en individuele voorlichting is vanuit kostenoogpunt nagenoeg ondoenlijk. De kosten kunnen namelijk vanwege het geautomatiseerde aanmelden-tot-gebruiken beperkt worden tot eenmalig 150 euro voor drie jaar ongelimiteerd gebruik, inclusief identificatie op uw tijd en locatie.”

Aanmelden

Om geïnteresseerden te informeren, houdt Lucom op woensdag 16 augustus (12.00 - 12.30) een online, vrijblijvende presentatie. Aanmelden kan via jan.vanburen@lucom.com. Meer informatie over het digitaal ondertekenen: MKB-Ondertekenen via https://mkb-rotterdam.nl/mkb-ondertekenen/.