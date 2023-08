Feestweek in Hei- en Boeicop staat voor de deur: ‘Je merkt dat het weer begint te leven’

1 uur geleden

Nieuws 211 keer gelezen

HEI- EN BOEICOP • In Hei- en Boeicop wordt van donderdag 10 augustus tot en met zaterdag 18 augustus weer de feestweek gehouden. Eens in de vijf jaar versieren de dorpsbewoners de straten in een bepaald thema en zijn er de hele week activiteiten en feestjes voor jong en oud. Het thema dit jaar: Boeken en Films.

Dit thema werd halverwege april al groots aangekondigd middels een ludiek filmpje waarin citaten uit bestsellers en kaskrakers voorbij kwamen. Zeker de laatste weken is in Hei- en Boeicop te merken dat de feestweek inmiddels voor de deur staat.

Versierde straten

“Het is namelijk gebruikelijk dat bewoners de straat versieren in de stijl van het thema”, vertellen Laura Visser-Bogerd en Erik Houtman, bestuursleden van de Oranjevereniging. “En daar doen de meesten hier altijd fanatiek aan mee. Vijf jaar geleden was het thema ‘Wereldsteden’, toen stond bijvoorbeeld de Eiffeltoren ergens in de tuin en waren er andere opzienbarende bekende bouwwerken te bewonderen.”

“Dit jaar is er dus gekozen voor ‘Boeken en Films’. We hebben leden en dorpsbewoners gevraagd om ideeën aan te dragen en één daarvan is gekozen. De laatste weken merk je dat de inwoners zich beginnen te roeren. Mensen zijn op doordeweekse dagen druk bezig met zagen en knutselen om straks uiteindelijk hun tuin weer te gaan versieren. We zijn heel benieuwd wat we allemaal weer gaan tegenkomen.”

Vertrouwde en nieuwe onderdelen

De feestweek wordt op 10 augustus geopend met een openingsgala in Peaky Blinders-stijl. Tijdens de rest van de week keren oude vertrouwde onderdelen als de optocht op zaterdag, de tentdienst op zondag en het douwtrappen en de playbackshow op donderdag terug. “Daarnaast zijn er natuurlijk ook de traditionele feestavonden, maar we hebben ook een aantal nieuwe dingen bedacht”, stellen Laura en Erik.

“Zo is er tijdens de openingsavond een indrukwekkende lasershow. Op maandag, dinsdag en woensdag was er normaal altijd Timmerdorp voor de kinderen, maar we hebben dit jaar gekozen voor Legodorp. Basisschoolleerlingen mogen met elkaar een grote opdracht gaan uitvoeren met Lego. Verder komen Fien en Teun met hun kindershow naar de tent op woensdag. Zij worden gegarandeerd een publiekstrekker.”

“Op donderdag is ook de triatlon nieuw. Dit is geen traditionele triatlon, er moeten afstanden worden afgelegd door vanuit een roeiboot aan een touw te trekken, te subben en tot slot te steppen. De aanmeldingen hiervoor lopen nog niet storm, maar het is echt een leuk parcours. We hopen dus dat sportievelingen zich alsnog melden. Die sportievelingen mogen ook op de slotdag nog aan de bak, want dan is er een spectaculaire mud- en polderrun.”

Trots

De organisatie is tevreden op het opgestelde programma. “Ondanks dat Hei- en Boeicop maar een klein dorp is met weinig inwoners, weten we er met elkaar toch altijd weer een mooi programma van te maken. Dat is iets om trots op te zijn.”

Kijk voor het volledige programma op www.oranjevereniginghei-enboeicop.nl.