Kooyman Eigen Huis en Boogerman Makelaars slaan handen ineen

1 uur geleden

REGIO • Kooyman Eigen Huis Makelaardij, met vestigingen in onder meer Papendrecht, Alblasserdam en Oud-Alblas, en Boogerman Makelaars uit Dordrecht gaan samenwerken.

Kees Kooyman: “Door onze krachten te bundelen, streven we naar verdere groei en de creatie van een uitgebreid netwerk voor beide kantoren. Deze samenwerking stelt ons in staat om de specialistische en lokale kennis van Boogerman perfect te combineren met de slagkracht en de grootte van Kooyman Eigen Huis.”

Boogerman Makelaars, opgericht in 1983, biedt diverse woonoplossingen voor uiteenlopende behoeften, zowel voor particuliere als zakelijke klanten. “De kennis en ervaring die ze hebben in het verhuren van woonhuizen voor zowel particulieren als woningbeleggers is uniek in de regio.”

Vertrouwde reputatie

Kooyman Eigen Huis heeft al sinds 1976 een vertrouwde reputatie in de regio Drechtsteden, de Molenlanden en de Alblasserwaard. Met vier makelaarskantoren, het kantoor van Kooyman Hypotheken & Verzekeringen en hun rol als zelfstandig adviseur van de RegioBank in Papendrecht, zijn ze een gevestigde naam.

“Belangrijk om te vermelden is dat beide kantoren hun eigen karakter behouden en samenwerken aan verdere ontwikkeling. De vertrouwde gezichten bij beide kantoren blijven actief, wat betekent dat we kwaliteit, betrouwbaarheid en een persoonlijke aanpak kunnen waarborgen. Dit leidt tot optimale resultaten voor onze gewaardeerde klanten. En dat is precies waar we naar streven.”