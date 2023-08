Inwoners Hoornaar maken in aanloop naar feestweek eigen dorpslied

5 minuten geleden

Nieuws 51 keer gelezen

HOORNAAR • In de aanloop naar de feestweek van Hoornaar is een lied over het dorp gemaakt. Gecomponeerd, geschreven, gezongen en gemonteerd in Hoornaar.

‘Dit is mijn dorp’ was drie dagen na het uitkomen ruim 3.000 keer op Youtube bekeken. “Dat is veel voor een dorp met ongeveer 2.000 inwoners”, stellen Jim Rol en Wim Bak uit Hoornaar, de bedenkers van het lied.

“Wim en ik waren al een tijdje van plan om een lied over ons dorp te maken”, vertelt Jim. “Eigenlijk een ode aan de bewoners van Hoornaar. Toen we een dvd met daarop schitterende beelden uit de jaren ‘80 zagen, wisten we dat we bij het lied een mooie clip konden maken. Prachtige beelden van dorpsgenoten; een feest van herkenning.”

Overweldigend

Wim Bak: “We schreven een lied en vroegen Arno Korevaar en Isah Verhagen om te zingen. Beiden geboren en getogen Hoornaarders die een eigen generatie binnen het dorp vertegenwoordigen. Isah had al eerder gezongen, Arno alleen onder de douche. Die combinatie van stemmen pakte heel goed uit.”

De reacties op ‘Dit is mijn Dorp’ zijn overweldigend. “Van mensen in het dorp maar ook van mensen die Hoornaar jaren geleden hebben verlaten. Het leuke is dat de reacties van jong én oud komen. Allemaal trots op hún dorp.”

Vrijdag 11 augustus wordt bij de opening van de feestweek het lied live gezongen. Tik ‘Dit is mijn dorp’ in op YouTube en de clip verschijnt bovenaan de resultaten.