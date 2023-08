‘Bijna 95 hectare Alblasserdam en Oud-Alblas moet gereinigd worden van zonnecelscherven’

ALBLASSERWAARD • In Alblasserdam en Oud-Alblas zullen in een totaalgebied van bijna tien miljoen vierkante meter, circa 95 hectare, zonnecelscherven opgeruimd moeten worden.

Dat stelt het bureau Admanstars, dat naar aanleiding van de brand bij Bon Bon catering & events in Alblasserdam op zondag 30 juli onderzoek deed. De rook die ontstond voerde richting Oud-Alblas grote hoeveelheden zonnecelscherven met zich mee. Deze waren afkomstig van de ruim vierhonderd zonnepanelen op het dak van het bedrijf.

De gemeenten Alblasserdam en Molenlanden gaven Admanstars opdracht om na te gaan waar de restanten terecht waren gekomen. Het bureau vermeldt in het rapport dat in het algemeen de scherven tot vijfhonderd meter van de brand terechtkomen. ‘Uitzonderingen hierop zijn (zeer) grote branden, waarbij depositie kilometers ver terecht kan komen.’

Volledige schoonmaak

Dit is zeker het geval bij de brand in Alblasserdam. Admanstars adviseert om de restanten op te ruimen. ‘Het schoonmaken van het verontreinigde gebied kan worden uitgevoerd door geïnstrueerde mensen en/of bedrijven die hiervoor de geschikte mensen en apparatuur/machines hebben.’

Bij een verharde ondergrond, zoals op wegen, erven en paden, kunnen de zonnecelscherven opgeraapt worden. Bij bijvoorbeeld weilanden zal er wat betreft het bureau een ingrijpender aanpak nodig. ‘Voor die specifieke gevallen kan enkel een volledige schoonmaak plaatsvinden wanneer de begroeiing volledig zal worden gerooid/gemaaid. Hierbij zal de verwijderde begroeiing als verloren beschouwd dienen te worden.’

Alblasserbos

Als maaien of rooien geen optie, kan de situatie volgens Admanstars in stand worden gehouden. ‘Een voorbeeld hiervan is het Alblasserbos buiten de paden.’ Wel is er dan het risico dat door weer en wind de restanten toch op de paden terechtkomen. ‘Het is dan ook in dat geval te adviseren de paden te blijven monitoren.’

‘Daarnaast kan de aanwezigheid van de restanten invloed hebben op de gezondheid van aanwezige dieren, die zich aan scherven kunnen openhalen of bij grotere dieren bestaat de kans op inname bij grazen van de vegetatie.’

Snelle actie

Admanstars sluit niet uit dat er buiten het aangegeven verspreidingsgebied ook incidenteel op andere plekken zonnecelscherven aangetroffen kunnen worden. Daarnaast dringt het bureau aan op snelle actie.

‘Weersinvloeden kunnen van invloed zijn op de verdere verspreiding. Het is daarom van belang de restanten zo snel als mogelijk te (laten) verwijderen.’

