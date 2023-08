Verwerken verkeer nu grootste risico voor haalbaarheid nieuwbouwproject Bleskensgraaf West

52 minuten geleden

Nieuws 261 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Het verwerken van het verkeer voor de bouw van Bleskensgraaf West is een fors risico voor de haalbaarheid van dit nieuwbouwproject. Het is zeer de vraag of de bestaande wegen daarvoor gebruikt kunnen worden.

Dat stelt het college van burgemeester en wethouders van Molenlanden in reactie op vragen van de SGP. Er heeft al eerder een verkeerstelling plaatsgevonden. ‘Dit vanwege de reeds bestaande verkeersdruk in de kern van Bleskensgraaf, met name bij de brug over de Graafstroom’, schrijft het college in een raadsinformatiebrief.

De resultaten van deze telling zijn voor het gemeentebestuur aanleiding voor een breder onderzoek naar mogelijkheden om het terrein waar de ongeveer tachtig nieuwe woningen moeten komen te ontsluiten. ‘De planning is dat medio september/oktober dit onderzoek gereed is.’

Vrachtwagens

Daarbij speelt mee dat vanwege de nieuwbouw de nodige vrachtwagens met forse hoeveelheden zand, grond, (lange) heipalen en bouwmaterialen door het dorp zullen komen. ‘Een eerste scan laat zien dat het kritisch is om hiervoor (uitsluitend) bestaande wegen te gebruiken.’

De planning is dat in het laatste kwartaal van dit jaar het onderzoek naar de ontsluitingsmogelijkheden wordt besproken en dat er op basis daarvan een knoop wordt doorgehakt. De start van de bouw staat in dit overzicht eind 2026, begin 2027 gepland.

Consequenties

Het gemeentebestuur had eerder in beantwoording van vragen van deze krant de optie open gelaten dat de al jaren lopende voorbereidingen uiteindelijk niet de gewenste nieuwe woningen op gaan leveren. In antwoord op de vragen van de SGP onderstreept het college die mogelijkheid nogmaals.

Het is noodzakelijk om het gedeelte van de ontsluiting eerst goed in beeld te krijgen, stellen burgemeester en wethouders. ‘Ook vanwege de mogelijk verdergaande (financiële) consequenties in het geval uit het onderzoek blijkt dat het niet haalbaar is al het verkeer via de dorpskern af te wikkelen. Er zijn de nodige onzekerheden waarvoor nader onderzoek nodig is en waarbij onzeker is wat de gevolgen hiervan kunnen zijn ten aanzien van de haalbaarheid.’

Grondeigenaren

Daarnaast noemt het college ook nog het feit dat er nog geen afspraken liggen met de grondeigenaren. ‘Er dienen nog nadere afspraken te worden gemaakt over de voorwaarden waaronder de agrarische gronden eventueel kunnen worden verworven.’