Omgekomen zwagers uit Nieuw-Lekkerland en Brandwijk weer terug in Nederland

1 uur geleden

Nieuws

ALBLASSERWAARD • De begrafenissen van de twee zwagers Sven de Jong (33) uit Nieuw-Lekkerland en Ardin van Kleij (25) uit Brandwijk, die afgelopen week bij een noodlottig ongeval tijdens een vakantie in Frankrijk verdronken, vinden respectievelijk zaterdag en maandag plaats.

Dat meldde één van de familieleden maandag. “Sven en Ardin komen woensdag terug uit Frankrijk.”

De twee omgekomen zwagers waren met een grote groep familieleden op vakantie. Tijdens een kanotocht kwamen de Nieuw-Lekkerlander, die samen met zijn 5-jarige zoontje in een kano zat, in de buurt van een waterval. Zonder dat het te zien was, bevond zich daar een verdieping in de bodem, zodat er een sterke stroming was.

Draaikolk

Ze kwamen in de stroom daarvan terecht en sloegen om. Het zoontje had een zwemvest om. Zijn vader en een zwager die ook in de draaikolk was terechtgekomen wisten hem boven water te halen en hem in het veilige deel van het water te gooien, waar een familielid in een kano het zoontje in veiligheid bracht.

De twee mannen werden opnieuw naar beneden gezogen; de ene wist zich af te zetten en zich in veiligheid te brengen, de inwoner van Nieuw-Lekkerland lukte dat niet. Kort daarna zagen zijn familieleden hem even verderop drijven. Twee zwagers hebben hem nog gereanimeerd, maar die hulp kwam te laat voor hem.

Zijn 25-jarige zwager uit Brandwijk - die in een andere kano voer - was even daarvoor te water gegaan om zijn familieleden te helpen, maar ook voor hem was de stroming te sterk. Een duikteam ging te water en wist hem ruim een uur later boven water te halen. De hulp kwam ook voor hem te laat.