ingezonden mededeling

Tips voor het kiezen van het juist dieetvoer voor jouw kat

34 minuten geleden

Nieuws 76 keer gelezen

REGIO • Is je lieve snoezepoes iets te zwaar, is hij daardoor zelfs wat minder fit, misschien dan wordt het tijd om de kat op dieet te zetten. Net als bij ons mensen is het beter voor je huisdier om een goed gewicht te hebben.

Je kunt je kat natuurlijk wat minder eten geven, maar je wilt toch in ieder geval dat hij voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Geef in ieder geval minder lekkers en schakel over op dieetvoer. Speciaal voer is verkrijgbaar in de dierenspeciaalzaak zoals Welkoop. Wil jij ook tips voor het kiezen van het juiste dieetvoer voor jouw kat, lees dan snel verder.

Het juiste dieet voor je kat

Hoeveel calorieën een kat nodig heeft is voornamelijk afhankelijk van hoe actief je pluizenbol is. Als het dier heel actief is heeft hij meer nodig dan wanneer hij eigenlijk de hele dag maar wat ligt te soezen. Hoe actief een dier is heeft vaak weer te maken met de leeftijd, een oude kat is veel minder actief dan een jong exemplaar.

Bespreek het probleem van het afvallen van je kat met je dierenarts, deze weet exact hoeveel calorieën je kat nodig heeft en uit welke verhouding de voedingsstoffen moeten bestaan.

Om te bepalen wat het beste kattenvoer of dieetvoer kat is zijn er verschillende factoren van belang. Zoals gezegd de leeftijd en de mate van activiteit, maar ook of je kat een alleseter is of eerder kieskeurig, is er sprake van een overgevoeligheid voor bepaalde bestanddelen. Als het dier gesteriliseerd of gecastreerd is wordt de kat eerder zwaarder dus moet je hiermee rekening houden.

Help de kat om af te vallen

Buiten dieetvoer voor de kat kun je zelf ook helpen om hem wat te laten afvallen. Zorg ervoor dat het dier altijd water kan drinken en weeg de hoeveelheid voeding nauwkeurig af. De kat moet uiteraard nergens anders aan lekkers kunnen komen en om te kijken of het dieet ook daadwerkelijk effect heeft moet je regelmatig het gewicht controleren.

Let erop dat een kat langzaam af moet vallen want anders is dit niet goed voor zijn gezondheid.[Marker]Een slanke poes kan meer genietenEvenals bij mensen is het voor een kat beter om een goed gewicht te hebben.

Als het dier te zwaar is, is het moeilijker om te bewegen en kunnen er allerlei gezondheidsklachten ontstaan. Help je kat met afvallen zodat je maatje nog vele jaren fitter en slanker van het leven kan genieten.