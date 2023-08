Elektrische fiets Ricardo gestolen tijdens brand Alblasserdam; zus start actie voor nieuwe fiets

1 uur geleden

Nieuws 564 keer gelezen

ALBLASSERDAM/LEERDAM • De elektrische fiets van Ricardo Stuurman is zondag gestolen, terwijl hij hielp bij het regelen van het verkeer tijdens de grote brand in Alblasserdam.

De Leerdammer, die in een woning van de ASVZ woont, was met de fiets naar zijn moeder geweest om zoals elk weekend bij haar op bezoek te gaan.

Hij bood aan om te gaan helpen bij de brand in het cateringbedrijf in Alblasserdam. “Ik heb namelijk een certificaat voor het regelen van het verkeer”, laat hij weten via Facebook.

“Nadat ik mijn elektrische fiets en tas (met daarin belangrijke spullen) had neergezet, werd ik door de brandweer gevraagd om ergens te gaan staan en te helpen met het regelen van het verkeer. Dit deed ik natuurlijk met een goed gevoel, want ik kon de mensen helpen die even niet wisten hoe ze nu bij hun bestemming moesten komen.”

Veerweg

Nadat het weer wat rustiger werd, ging Ricardo terug naar zijn fiets gaan om naar de groepswoning toe te gaan. De fiets en de tas waren echter nergens meer te bekennen. “De fiets stond vrij dichtbij waar ik stond, maar ik ben in alle drukte even het zicht op de fiets verloren.”

Dit gebeurde rond de Veerweg (kruispunt Bosweg) in Oud-Alblas, tussen 16:00 en 18:00 uur. Het gaat om een Rih Omega elektrische fiets met het framenummer RH0428942, er zat een accu op met het accunummer PA1P150523.

Bijbel

Er zaten aan beide kanten zwarte fietstassen op en een display. “In de tas zat mijn werkkleding van de kringloopwinkel Het Goed in Gorinchem en de bijbel die ik die ochtend nog heb mogen gebruiken.”

Hij vervolgt: “Omdat deze fiets mijn enige vervoermiddel is en ik er hard voor heb gespaard, hoop ik de fiets terug te vinden en weer fijne kilometers te maken op deze vier maanden oude fiets.”

Nieuwe tweewieler

Zijn zus Kimberley is naar aanleiding van de diefstal een crowdfundingsactie gestart om geld op te halen voor een nieuwe tweewieler voor Ricardo.

“Dit verdient niemand, maar al helemaal Ricardo niet”, laat ze weten op haar Facebookpagina. “Hij leeft met zijn fiets. De fiets is zijn vervoer, maar ook zijn uitlaatklep.” De teller staat op het moment van schrijven op bijna 1.200 euro, het streefbedrag is 3.500 euro.