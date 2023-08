Onderzoek naar scherven zonnepanelen na grote brand in Alblasserdam

ALBLASSERDAM – Bij de brand die zondag 30 juli 2023 uitbrak bij Bon Bon Catering aan de Van Hennaertweg in Alblasserdam zijn duizenden zonnecelscherven in de omgeving terecht gekomen.

Op het dak van het pand lagen 462 zonnepanelen. Door de hitte zijn de panelen verpulverd en de scherven zijn in de rook meegenomen en verderop terechtgekomen. De gemeente Alblasserdam heeft, in samenspraak met de gemeente Molenlanden, maandag direct opdracht gegeven hier onderzoek naar te doen. Een gespecialiseerd bedrijf doet in het gebied onderzoek en bekijkt hoe groot de schade is en gaat een advies uitbrengen hoe hiermee moet worden omgegaan.

Rookpluim

De rookpluim ging zondag richting het Alblasserbos nabij de Bosweg, de weilanden daarachter en richting het dorp Oud-Alblas. De meeste zonnecelscherven zijn, zoals het er nu naar uitziet, in de directe omgeving terechtgekomen. Onder meer bij de bedrijven aan de overkant van de Edisonweg, zoals Sop Autowas, lagen de scherven. Veel ondernemers zijn maandag direct begonnen met het opruimen en schoonmaken.

Onderzoek

De gemeentes Alblasserdam en Molenlanden laten momenteel onderzoek doen. “Als gemeente laten wij in dit gebied een controle uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. Dit bedrijf is gespecialiseerd in asbestbranden en zonnepaneelbranden. Er is geen sprake van asbest. Het onderzoek richt zich op de gevolgen van de zonnepaneelbrand. Ook buiten het effectgebied kan het zijn dat er scherven zijn neergekomen, maar in veel mindere mate,” zo laat Melanie van der Linden van de gemeente Alblasserdam weten.

Gevaarlijk

De gemeentes verwachten op zeer korte termijn de eerste bevindingen. Daarna zal bekeken worden welke acties er nodig zijn. De zonnecelscherven zijn scherp en daarmee gevaarlijk voor bijvoorbeeld honden die in het Alblasserbos worden uitgelaten en voor dieren die in de weilanden grazen.

Advies boeren

Communicatieadviseur Els Steehouwer van de gemeente Molenlanden laat weten dat er met alle betrokkenen gesprekken worden gevoerd. Zo hebben boeren het advies gehad hun vee naar binnen te halen. “Eén boer gaf aan dat er op een deel scherven lagen, maar dat er op een ander deel niets lag. De koeien zijn naar het andere deel gebracht.”

Waarschuwingsborden

Bij het Alblasserbos, dat eigendom is van Staatsbosbeheer, zijn maandag borden geplaatst waarmee gewaarschuwd wordt voor de scherven. Het betreden van het gebied is op eigen risico. Een eerste wandeling door het gebied (4,5 km) laat zien dat de meeste paden goed begaanbaar zijn. Her en der liggen zonnecelscherven.

Tips

De gemeentes verwachten dinsdag een eerste advies te ontvangen over hoe om te gaan met de aangetroffen materialen in het gebied. De gemeente heeft voor de omwonenden van de brand de volgende tips:

• Wat kunt u doen als u zonnecelscherven aantreft: U kunt deze zelf opruimen en bij het restafval doen. Gebruik altijd handschoenen om deeltjes op te rapen.

• Moestuin: Zijn scherven in de moestuin terechtgekomen? Ruim deze op. Was alles uit de moestuin extra goed.

• Kinderen: Houd kinderen weg bij zonnecelscherven. Inspecteer de plek waar zij gespeeld hebben of willen spelen om te zien of er deeltjes zijn. Laat ze extra hun handen wassen wanneer ze hebben gespeeld in het gebied waar de rook overheen is gegaan.

• Buitenstaand vee: Wanneer er zonnecelscherven of stukken doek/vezel zijn neergekomen in het weiland met vee, haal het vee dan naar binnen. Ruim deze zonnecelscherven of stukken doek/vezel zelf op of laat dit indien nodig opruimen door een gespecialiseerd bedrijf.

• Honden: Laat voor alle zekerheid uw hond niet uit in het Alblasserbos en houd uw hond aangelijnd in het gebied waar de rook overheen is gegaan.