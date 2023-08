Stadse allures in feestweek Hoornaar

HOORNAAR • De insteek voor de feestweek van Oranjevereniging Irene in Hoornaar is ambitieus. ‘Het thema is Hoornaar Hoofdstad.’ Voorzitter Arie de Leeuw erkent: “We hebben die aspiraties. Alles wat er gebeurt is stadwaardig, met de charmes van een dorp. Je kunt het minimaal vergelijken met Amsterdam of Rotterdam. Daarom concludeerden we als bestuur: Hoornaar heeft ‘t.”

Er komt dan ook geen kinderdorp of timmerdorp, maar een kinderstád. Niet alleen de naam is anders, ook de opzet is dat, om ook kinderen te bereiken die geen handige familieleden hebben. “Er zijn veel liefhebbende ouders die hun kinderen alles kunnen leren over computers, maar niet over tuinieren en timmeren. We zeiden: als we een timmerdorp organiseren komen daar kinderen met ouders die handig zijn, maar anderen haken af. Daarom bouwen we als Oranjevereniging voor elk kind een huisje. Het worden huisjes zonder deur, maar als het gaat regenen zitten ze droog. Als bestuur zijn we een dag lang langs de scholen geweest om het uit te leggen. Ook over een Oranjefeest moesten we uitleg geven, want het is acht jaar geleden dat het heeft plaatsgevonden.”

Niet in brand

Voor de kinderstad hebben zich bijna tweehonderd kinderen aangemeld. “Ze mogen zelf hun huisjes verven, onder begeleiding. Het is leuk dat we het alle kinderen een beetje kunnen aanleren. We laten ze ook een bloembak in elkaar schroeven, waar ze plantjes in mogen zetten. Ook gaan de kinderen zelf een krukje in elkaar zetten en verven en met gips een schilderij gieten. De oudste groepen gaan de kinderstad verlichten. Dertig ouders zullen mee opbouwen en er zijn tachtig ouders die gedurende de week assisteren.” De kinderstad opent op maandag 14 augustus en eindigt met een open huis op zaterdag 19 augustus. Op dinsdag 15 en donderdag 17 augustus zijn de kinderen welkom in de tent, voor de Vakantie Bijbel Week.

Na afloop wordt de kinderstad niet in brand gestoken. “We bouwen de huisjes van pallets die we gaan hergebruiken. We willen hiermee een signaal afgeven; we leven in een andere wereld, waar het circulair kan doen we het.”

Treintje

Ook voor senioren wordt het gezellig, belooft de vereniging. “Voor hen is er een gratis lunch. En we huren een treintje waar ongeveer vijftig mensen in kunnen. De Zes Molens dopen we om tot Hoornaar Centraal, daar starten we om vier uur met de eerste rondrit voor de senioren uit het woonzorgcomplex.” Later op de dag kunnen mensen van alle leeftijden meerijden, van 16.00 tot 24.00 uur. “Gratis kaartjes kunnen mensen reserveren en afhalen bij het restaurant van de Zes Molens. Donaties voor de Zes Molens zijn welkom. Het dorp is in de feestweek versierd en verlicht, ik verwacht dat de ritten vanaf negen uur het meest gewild zullen zijn.”

NK Koekenpan Tafeltennis

Uniek wordt het Nederlands kampioenschap Koekenpan Tafeltennis. “We zijn de eerste die dat doen, dat hebben we nagezocht. Enige tafeltenniservaring zal waarschijnlijk een pré zijn, maar ook ervaren tafeltennissers beginnen bij nul. Bij HTV, de Hoornaarse Tafeltennisvereniging, hebben ze geoefend.” Lachend: “Het viel nog niet mee.” HTV heeft de koekenpannen aangeschaft, zodat alle deelnemers spelen met eenzelfde pan. En om rondvliegende pannen te voorkomen krijgen deelnemers een bandje om de pols waaraan hun pan wordt bevestigd.

Mascotte

De Leeuw somt nog enkele activiteiten op. “Een jeu de boules clinic en een mud run, de Dirk tot Donk Loop.” Een mascotte is er ook: een vrijwilliger hijst zich in een stierenpak. “Hij is elke dag aanwezig bij de kinderdisco, we noemen hem Dirk Vier onze discostier.”

Programma en tickets

De feestweek begint op vrijdag 11 augustus en sluit op zaterdag 19 augustus met een Foute Fuif. Activiteiten voor de jeugd en senioren zijn gratis, behalve de feesten in de tent ‘s avonds. Voor alle informatie over het complete programma en het reserveren van tickets: oranjeverenigingirene.nl