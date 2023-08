A15 in bij Hardinxveld-Giessendam in richting Rotterdam afgesloten; brand in vrachtwagen

16 minuten geleden

Nieuws 223 keer gelezen

ALBLASSERWAARD • De A15 werd dinsdagochtend bij Hardinxveld-Giessendam in de richting van Rotterdam enige tijd afgesloten.

De oorzaak was een brand in een kleine vrachtwagen. Er komt veel rook vrij. Dat deelt Brandweer Zuid-Holland Zuid mee via Twitter. ANWB Verkeersinformatie meldt dat de snelweg in beide richtingen geheel is afgesloten.