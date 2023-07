TopParken deelt plannen voor vakantiepark in Lexmond: maximaal 115 vakantiewoningen

LEXMOND • Eind juni heeft TopParken een informatiebijeenkomst georganiseerd voor in- en omwonenden van Lexmond om ze te informeren over de plannen voor het vakantiepark in Lexmond. Aanwezigen kregen te horen dat er maximaal 115 vakantiewoningen zullen komen op het park langs de Lek.

Sinds vorig jaar is TopParken eigenaar van twee bestaande vakantieparken aan de rivier de Lek in Lexmond. De bijeenkomst werd georganiseerd om in- en omwonenden van Lexmond meer inzicht te geven in de plannen betreffende het gebied. Er waren circa 200 geïnteresseerden aanwezig. Nadat TopParken meer informatie had gegeven over hun eigen organisatie en over de plannen in Lexmond, was er ruimte voor de Lexmonders te spreken.

Zorgen

Hierbij werden zorgen geuit en vragen gesteld en kon men ideeën en suggesties opperen. De zorgen hadden, onder andere, betrekking op veiligheid en mogelijke drukte op het water, verkeersdrukte in het dorp en op de dijk, geluidsoverlast en de natuurlijke omgeving. TopParken heeft alle onderwerpen besproken en zal, waar mogelijk, de nodige maatregelen nemen bij de verdere ontwikkeling van het park.



Patrick van den Hoek van TopParken vertelt over de bijeenkomst: “Het was een waardevolle avond met mooie complimenten en terechte, kritische vragen’. Hij vervolgt: ‘Wij willen iedereen bedanken die aanwezig was op de informatieavond en zullen de input zeker meenemen in de verdere planvorming van het vakantiepark. We werken hierin nauw samen met gemeente Vijfheerenlanden en het waterschap Rivierenland.”

De plannen

Het nieuwe vakantiepark zal bestaan uit maximaal 115 vakantiewoningen, geschikt voor eigen gebruik of (gedeeltelijke) verhuur. Dit zijn minder eenheden dan op de twee voorgaande vakantieparken. TopParken zet zich in voor een harmonieuze inpassing van het vakantiepark in de omgeving. Het faciliteitengebouw met horeca en receptie, het zwembad en de infrastructuur worden volledig vernieuwd.

Het vakantiepark zal in het seizoen actief zijn, waarbij de vakantiewoningen buiten het seizoen tijdelijk elders worden gestald. Het strand, dat langere tijd niet was geopend voor de omgeving, wordt weer toegankelijk voor iedereen.

TopParken geeft verder aan dat mensen mee kunnen denken over de naam van het vakantiepark. Die luidt nu nog ‘Resort de Laak’, maar TopParken staat open voor suggesties.