Zonnezelscherven in omgeving na brand Alblasserdam; hond niet uitlaten in Alblasserbos

ALBLASSERDAM • Vanwege de verspreiding van zonnecelscherven in de omgeving van Alblasserdam raadt de brandweer aan voorlopig honden niet meer uit te laten in het Alblasserbos.

Dat meldt Alblasserdamsnieuws.nl. De brandweer heeft extra instructies gegevens over hoe om te gaan met de scherven. ‘Houd kinderen weg bij zonnecelscherven. Inspecteer de plek waar zij gespeeld hebben of willen spelen om te zien of er deeltjes zijn. Laat ze extra hun handen wassen wanneer ze hebben gespeeld in het gebied waar de rook overheen is gegaan.’

‘Wanneer er zonnecelscherven zijn neergekomen in het weiland met vee, haal het vee dan naar binnen. Laat voor alle zekerheid je hond niet uit in het Alblasserbos en houd je hond aangelijnd in het gebied waar de rook overheen is gegaan’, zo luidt het advies.

Het nablussen was zondagavond nog steeds in volle gang. Aannemer Hak trekt met een kraan de gevelplaten weg en de brandweer blust na. De verwachting is dat dit nog uren gaat duren.