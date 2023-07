Molenlanden: sterke stijging niet op tijd verlenen vergunningen

1 uur geleden

Nieuws 216 keer gelezen

MOLENLANDEN • Het aantal keren dat een vergunning van rechtswege is verstrekt - waarmee bedoeld wordt dat de termijn voor een vergunningsaanvraag is verstreken en dat de gemeente een vergunning moet verstrekken - is in Molenlanden sterk gestegen.

In 2022 gebeurde dit slechts één keer, terwijl dat in de eerste helft van 2023 al veertien keer is voorgekomen. Dit blijkt uit de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op vragen van het CDA.

Het was de partij in contacten met inwoners opgevallen dat termijnen voor een vergunningsaanvraag waren verstreken en dat er uitstel wordt gevraagd door de gemeente. Het CDA wilde van het college weten hoe vaak dit voorkomt.

Personeelsgebrek

De partij stelde in de vragen dat bij het verstrekken van een vergunning van rechtswege er geen inhoudelijke beoordeling meer zou plaatsvinden. Dat weerlegt het college. ‘Dit klopt niet. Door personeelsgebrek en beperkte tijd is het niet gelukt oom binnen de termijn de vergunningen te verlenen.’

Inhoudelijk gaat het hierbij om vergunningen voor het bouwen van een loods/schuur (vier keer), een kleine verbouwing (twee keer), het plaatsen van zonnepanelen (drie keer), het bouwen van een woning (drie keer), de aanleg van een parkeerplaats en het plaatsen van een tijdelijke unit.

Uitstel

Het CDA vroeg daarnaast hoe vaak er door het gemeentebestuur uitstel is gevraagd bij de behandeling van aangevraagde vergunningn. Uit de beantwoording blijkt dat in 2022 van de 469 afgehandelde plannen er 32 keer langer verlengd is vanwege interne vertragingen bij de gemeente. ‘Dit betekent een percentage van 93 procent binnen de gestelde termijn.’

In het eerste halfjaar van 2023 is de beslistermijn van de 308 afgehandelde plannen twintig keer verlengd. Daarmee haalt het gemeentebestuur een percentage van 93,5 procent vergunningen die binnen de gestelde termijn zijn behandeld.