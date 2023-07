Oude schoolmeubels basisschool De Rank in Meerkerk gaan naar Gambia

MEERKERK • Christelijke basisschool de Rank in Meerkerk heeft afgelopen week nieuwe tafels en stoelen gekregen voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8.

De oude stoelen en tafels kregen een andere bestemming, namelijk een basisschool in Gambia. De stoelen en tafels zijn donderdag in een zeecontainer geladen en worden door de stichting Hand to Hand verscheept richting het Afrikaanse land.