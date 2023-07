fotoreportage

Paardenmarkt: mannen Touwtrekvereniging Streefkerk leggen het af tegen paarden

1 uur geleden

Nieuws 271 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Met het eerste mannenteam van Touwtrekvereniging Streefkerk kwamen er niet de minsten in de arena, maar twee Belgische trekpaarden bleken hen toch met gemak aan te kunnen.

Touwtrekken met paarden stond woensdag tijdens het avondprogramma van de Sint Jacobus Paardenmarkt in Alblasserdam weer op de agenda. Kinderen kregen de kans om hun krachten te meten, maar de organisatie had ook nog een verrassing voor het publiek in petto.

Zij waren namelijk benaderd door de Streefkerkse touwtrekvereniging met de vraag of zij in de ring mochten komen. Een aanbod dat met beide handen werd aangegrepen.

Ondanks alle trainingsuren én het toevoegen van twee extra mannen aan het bestaande team lukt het de touwtrekkers niet om het het span paarden werkelijk moeilijk te maken.