• In 2018 bezocht Peter Kwint de School met de Bijbel in Bleskensgraaf, waar hij jaren op school zat.

Oud-inwoner Bleskensgraaf Peter Kwint neemt afscheid als Tweede Kamerlid SP

1 uur geleden

Nieuws 168 keer gelezen

DEN HAAG/BLESKENSGRAAF • Peter Kwint, oud-inwoner van Bleskensgraaf, maakt deze week bekend na de verkiezingen niet terug te keren in de Tweede Kamer.

Vanaf 2017 zat hij voor de SP in het parlement. Als één van de redenen voor zijn vertrek noemt Kwint de manier waarop er is omgegaan met het enquêterapport over de gaswinning in Groningen. Hij zat in de commissie die deze veelbesproken parlementaire enquête uitvoerde.

‘Nog nooit heb ik zo weinig vertrouwen gehad in het instituut van de Kamer - dat ik hoog acht, al maken we er vaak een bende van - als tijdens en direct na het debat over Groningenrapport. (..) Ik vind dat de Nederlandse overheid jarenlang gefaald heeft in een van haar basistaken; zorgen voor de veiligheid van haar inwoners. (..) Geld ging voor Groningen, ook toen er allang bekend was dat de risico’s steeds groter werden.’

In een uitgebreide brief, te vinden op Twitter, geeft Kwint uitleg over zijn keuze. Hij spreekt daarin zijn frustratie uit over waar het volgens hem niet goed gaat in bestuurlijk Nederland, maar: ‘Dit ambt was me altijd - ik kan dit niet genoeg benadrukken - een ontzettende eer. Het is fantastisch om samen met leraren, jeugdzorgmedewerkers, kunstenaars, onderzoeksjournalisten, ouders, jongeren en wie allemaal nog meer samen op te trekken om wat te betekenen voor die groepen. Dus echt, word politiek actief, keer je niet af van de politiek omdat ze dingen doen die je niet zint. Maar ga die dingen zelf veranderen!’