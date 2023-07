Plannen voor nieuw zorggebouw op grasveld naast Plein 983 in Arkel

ARKEL • Op het grasveld naast het Plein 983 in Arkel zijn plannen om een nieuw zorggebouw te realiseren. De gemeente Molenlanden heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen om een dergelijk pand te bouwen.

Het stuk grond was jarenlang in het bezit van de Koepelkerk, maar de kerk heeft het terrein verkocht. Op het grasveld vinden meerdere activiteiten plaats, waaronder het timmerdorp.

De nieuwe eigenaar wil er een zorggebouw plaatsen. ‘Als gemeente hebben we de taak om deze aanvraag te beoordelen aan de wet- en regelgeving”, laat een woordvoerster van het gemeentebestuur desgevraagd weten. ‘We zijn daarmee gestart en beoordelen de aanvraag.’

Bestemming

In het bestemmingsplan heeft deze locatie de bestemming maatschappelijk. ‘In een maatschappelijke bestemming is het oprichten van een gebouw met gezondheidszorgfunctie mogelijk. Wanneer hieraan wordt voldaan, geen andere zwaarwegende planologische bezwaren en weigeringsgronden zijn, is er sprake van een haalbaar initiatief.’

Dat de rol die het grasveld nu vervult in de Arkelse gemeenschap hiermee wegvalt, is bekend bij het gemeentebestuur. ‘We kunnen ons voorstellen dat dit initiatief na gesprekken met de gemeente over andere bestemmingen zoals het Cruijfcourt inwoners van Arkel bezighoudt. De rol van de gemeente bij dit initiatief (dat niet van de gemeente is) is om alleen te toetsen aan de regels die er voor deze bestemming zijn.’

Peperhof

Onduidelijk is of en welke zorgorganisatie bij deze ontwikkeling betrokken is. Rivas Zorggroep laat in een reactie weten dat niet te zijn. ‘Wij hebben met de Peperhof al een locatie in Arkel en er komt vanuit ons geen nieuwe locatie.’