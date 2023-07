Waterschap verwijdert invasieve exoot cabomba uit Giessen

1 uur geleden

Nieuws 161 keer gelezen

ALBLASSERWAARD • Waterschap Rivierenland gaat deze week aan de slag met het verwijderen van het plantje cabomba (waterwaaier) uit het water van de Giessen.

In de Giessen bij Hardinxveld-Giessendam komt het waterschap regelmatig cabomab tegen. Cabomba is een ‘invasieve exoot’. Het plantje groeit en verspreidt zich snel. En is moeilijk te bestrijden. Daarnaast kunnen andere plantensoorten door het plantje niet goed bloeien.

Hierdoor groeien sloten snel dicht en gaat de kwaliteit van het water achteruit. ‘Dat willen we natuurlijk niet’, stelt Waterschap Rivierenland. ‘Daarom gaat een bedrijf dat veel kennis heeft over het verwijderen van cabomba vanaf 27 juli aan de slag met het weghalen van de exoot.’

Vuilvanger

In het voorjaar heeft het waterschap al een vuilvanger in de Giessen geplaatst. ‘Die vangt losgekomen cabomba op. Het plantje willen we opvangen om verspreiding over de rivier te voorkomen.’

Cabomba is een plantje dat je vaak in een vissenkom tegenkomt. Soms kieperen mensen de inhoud van het aquarium om in de sloot. Hierdoor komt de cabomba in het water.