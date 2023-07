Herberekening van kostenplaatje nieuwe Brede School Groot-Ammers vanwege forse prijsstijgingen

1 uur geleden

GROOT-AMMERS • Vanwege de forse prijsstijgingen in de afgelopen jaren maakt het Molenlandse gemeentebestuur een nieuwe raming van het kostenplaatje om de nieuwe Brede School in Groot-Ammers te realiseren.

Dat meldt wethouder Bram Visser in een brief aan de gemeenteraad. In december 2021 ging de gemeente er nog vanuit dat totale kosten van dit project uit zouden komen op 9,7 miljoen euro. ‘Vanwege forse prijsstijgingen van de afgelopen jaren gaan wij de kostenramingen actualiseren op basis van het huidige prijspeil’, stelt wethouder Visser.

De uitkomst daarvan zouden aan het begin van het vierde kwartaal van dit jaar op tafel moeten komen. Het ontwerp bestemmingsplan is al wel bijna klaar, net als de onderzoeken die nodig zijn voor de nieuwbouw voor cbs Eben Haëzer, cbs Rehobot, obs de Ammers en de kinderopvanglocatie van Wasko. ‘Er zijn gesprekken met mogelijke nieuwe gebruikers.’

De omwonenden worden op de hoogte gebracht over de planologische procedure van dit project. Daarnaast is er een bewonerspanel in de vorm van een klankbordgroep opgericht.