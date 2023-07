Rivas biedt training ‘Leer dementie begrijpen’ aan

42 minuten geleden

SLIEDRECHT • Rivas ledenorganisatie houdt maandag 11 september de training ‘Leer dementie begrijpen’.

Deelnemers stappen door middel van virtual reality in de belevingswereld van iemand met dementie. Zij kruipen door het kijken van een speciaal ontwikkelde film in de huid van deze mensen. De training duurt één uur en vindt plaats in Verpleeghuis Waerthove, Kerkbuurt 200 in Sliedrecht.

Per training kunnen twee personen, al dan niet uit één huishouden, deelnemen. De trainingen worden op maandag 11 september tussen 9.00 en 16.45 uur gegeven. Met het kijken van een film met een VR-bril ervaren deelnemers de wereld van mensen met dementie op een leerzame manier. Zij beleven waar mensen met dementie in het dagelijks leven tegenaan lopen.

Deelname aan de training ‘Leer dementie begrijpen’ kost 25 euro per persoon. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.rivas-ledenorganisatie.nl.