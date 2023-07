Dorcas winkel in Groot-Ammers krijgt steeds meer vorm

56 minuten geleden

GROOT-AMMERS • De voorbereidingen voor het openen van de winkel van Dorcas op het industrieterrein Gelkenes in Groot-Ammers zijn in volle gang.

Buiten zijn de eerste parkeerplaatsen inmiddels aangelegd. Binnen wordt er schoongemaakt en getimmerd. De komende tijd worden de stellingen gemaakt in het magazijn, moet er geschilderd worden en worden er verschillende balies gebouwd.

Vrijwilligers zijn welkom om mee te helpen. Zij kunnen op dinsdag, woensdag of donderdag binnenlopen bij het pand aan de Nijverheidsweg 1. Vertegenwoordigers van Dorcas zijn daar aanwezig vanaf 9.00 tot ongeveer 17.00 uur.

Naast de klusvrijwilligers zijn er later ook mensen in de winkel nodig. Al meer dan 55 mensen hebben zich hiervoor opgegeven, maar meer mogen zich aanmelden. Dat kan via bestuur-groot-ammers@dorcas.nl.