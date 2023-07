ingezonden mededeling

De voordelen van verlichting in je overkapping

REGIO • Heb je een mooie overkapping aan je huis, dan weet je dat het heerlijk is om hier op warme avonden nog gezellig te zitten.

Daarnaast biedt een overkapping verschillende manieren om een gezellige sfeer te creëren en zijn er voldoende andere voordelen. Daarbij speelt verlichting overkapping een belangrijke rol. Wij geven je een aantal voordelen van verlichting in de overkapping.

Gezelligheid en sfeer

Door wat verlichting toe te voegen aan je overkapping, kun je heel gemakkelijk de sfeer bepalen. Je kunt er een gezellige en uitnodigende plek van maken, waar je kunt ontspannen na een lange dag of gezellig met vrienden een drankje kunt doen.

Met de juiste verlichting kun je de setting neerzetten die jij wilt. Daarnaast kun je de verlichting inzetten als decoratief element, door te spelen met verschillende lichtniveaus, kleuren en armaturen. Je kunt hiermee de overkapping of je veranda verfraaien en een persoonlijke touch geven.

Je kunt langer buiten zitten

Wanneer het officieel zomer is, zijn de avonden langer en blijft het dus langer licht buiten. Toch wordt het op den duur te donker om comfortabel buiten te zitten, want je ziet minder en het is minder gezellig op die manier. Dan kun je kiezen voor veranda verlichting , zodat je verschillende buitenactiviteiten ook na zonsondergang voort kunt zetten.

Het voordeel van een veranda, ten opzichte van een overkapping, is dat je bij een dichte veranda het hele jaar door het gevoel kunt hebben dat je buiten zit. Dit versterk je met de juiste verlichting, zodat je ook op dagen dat het vroeger donker is nog lang in de veranda kunt relaxen, lezen of zelfs dineren.

Veiligheid

Ook veiligheid is een belangrijk voordeel van verlichting in je overkapping of veranda. Zo kun je ervoor zorgen dat obstakels, zoals tafels, trappen, oneffenheden en andere mogelijke risico’s, verlicht worden en daardoor zichtbaar zijn.

Hierdoor kun je mogelijk ongelukken voorkomen. Je zult namelijk minder snel struikelen, vallen of deze obstakels omstoten. Daarnaast kan een goed verlichte veranda inbrekers afschrikken, omdat het laat zien dat de bewoner thuis of in de buurt is, waardoor je woning minder snel een doelwit zal zijn.