Eerste ideeën nieuw gemeentehuis in Leerdam gepresenteerd; omwonenden kunnen meedenken

12 minuten geleden

Nieuws 34 keer gelezen

LEERDAM • De gemeente Vijfheerenlanden heeft woensdag 5 juli in de Bethelkerk in Leerdam de eerste ideeën voor het nieuwe gemeentehuis aan omwonenden gepresenteerd. Ook is gesproken over de mogelijkheden voor omwonenden om mee te denken over het nieuwe gemeentehuis. De bouw van het nieuwe gemeentehuis start begin 2025 en zal ongeveer twee jaar duren.

De gemeente had alle omwonenden en ondernemers die zicht hebben op het gemeentehuis uitgenodigd voor de informatieavond. Wethouder Ton van Maanen trapte de avond af. “We vinden het belangrijk om inwoners aan de voorkant al mee te nemen en zo samen tot een mooi plan te komen voor het nieuwe gemeentehuis. Daarom is het belangrijk dat wij hierover goed met elkaar in gesprek gaan”.

Verbreden

Het nieuwe gemeentehuis moet een stuk groter worden dan het huidige gemeentehuis, omdat ook de ambtenaren die nu nog in de gemeentehuizen in Vianen en Meerkerk werken in Leerdam aan de slag gaan. Er is voor gekozen het gebouw breder te maken. Aan zowel de kant van het Dokter Reilinghplein als van het Ambtsplein wordt het gebouw vergroot.

Aan de stationszijde komt een kleine uitbreiding voor de raadszaal. Architect Joost Roefs van architectenbureau de Twee Snoeken lichtte deze keuze toe. “Door op deze manier uit te breiden kunnen we het spoorpark behouden. Ook blijft het gebouw symmetrisch en compact. Daardoor kunnen medewerkers elkaar makkelijker vinden. Bovendien is er dan minder geveloppervlak, wat gunstig is voor de bouwkosten en bijvoorbeeld het energieverbruik van het gebouw.”

Participatie

Deze eerst avond voor omwonden was de start van het participatieproces. Omwonenden kunnen meedenken via een focusgroep. Hierin wordt gesproken over de aansluiting van het nieuwe gebouw op het Dokter Reilingplein en op het Ambtsplein en over parkeren. Onderwerpen die de revue passeerden, zijn onder meer de fietsenstalling voor medewerkers, het groen en de speeltuin. Hierover wordt in een focusgroep verder gesproken. Via een tweede brede informatieavond begin 2024 worden de omwonenden geïnformeerd over de resultaten.

Focusgroep

In de focusgroep is ruimte voor zeven personen, die een aantal keer bij elkaar komen. Alle omwonenden die voor de informatiebijeenkomst uitgenodigd waren, kunnen zich hiervoor aanmelden. Aanmelden kan tot 1 september 2023 door een mail te sturen naar teamprojecten@vijfheerenlanden.nl. Als zich meer dan zeven personen aanmelden, wordt er een selectie gemaakt, zodat de focusgroep een goede afspiegeling is van de omwonenden.