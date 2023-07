Gemeente Molenlanden biedt gratis cursus Mantelouders Autisme aan

MOLENLANDEN • In Molenlanden begint maandagavond 2 oktober weer de cursus Mantelouders Autisme, een serie van vier bijeenkomsten voor ‘mantelouders en verzorgers’.

Deelnemers kunnen extra zorgen of andere zorgen hebben voor een of meer kinderen waarbij (vermoeden van) autisme is. Er hoeft geen diagnose bekend te zijn.

De cursus Mantelouders Autisme is online te volgen via Teams. Er is hulp beschikbaar voor het online komen. Ouders buiten Molenlanden mogen ook een aanmelding doen voor deze cursus. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het vinden van herkenning bij de andere ouders.

De bijeenkomsten hebben opvolgende thema’s gerelateerd aan het zorgen voor het kind en voor de ouders zelf. Het gaat daarbij om:

Autisme Maandagavond 2 oktober

Een kennismaking met autisme. Wat vraagt het van jou als ouder in de opvoeding van jouw kind? We delen tips en tricks.

Autisme en de omgeving -Maandagavond 9 oktober

Hoe reageren mensen uit je omgeving op jouw kind met autisme en op jou als ouder? En hoe ga je daar mee om? Wat deel je wel en wat deel je niet?

Autisme en Zintuigen -Maandagavond 23 oktober

Het woord prikkels komt vaak voorbij, maar wat zijn dat? Wat heeft jouw kind nodig op het gebied van prikkelverwerking?

Autisme en Feestdagen -Maandagavond 30 oktober

Voor je het weet is het weer zover: de feestdagen. Hoe ga je hier als gezin mee om? Welke voorbereidingen wil je treffen? En wat doen andere ouders?

De bijeenkomsten duren van 20.30 tot 21.30 uur. Inloggen kan vanaf 20.15 uur. Meer informatie en aanmelden: info@welzijnmolenlanden.nl of 085-0066089.