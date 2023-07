ingezonden mededeling

Dé benodigdheden voor elke student

wo 19 jul. 2023, 08:22

Nieuws 62 keer gelezen

REGIO • Ben je je aan het voorbereiden op het leven als student? Dat is natuurlijk een grote, maar ook spannende stap in je leven!

Als student krijg je meer verantwoordelijkheden, zeker wanneer je op kamers gaat. Het is dan ook heel anders dan de middelbare school, wat ook betekent dat voorbereiding erg belangrijk is. We geven je daarom een lijst met de dingen die je echt nodig hebt!

Notitieboekjes

Tijdens colleges krijg je veel nieuwe informatie tot je en dit is vaak belangrijk voor een tentamen of practicum. Het is dan ook van belang om deze informatie te noteren. Je kunt natuurlijk alles op je laptop noteren, maar soms is een “ouderwets” notitieboekje ook erg fijn. Wanneer je alles gaat overzien voor een tentamen, kan het lezen uit een boekje fijner voor je zijn.

Je hoeft dan namelijk niet lang naar een scherm te kijken, wat slecht is voor je ogen en je sneller vermoeid kan maken. Ben je op zoek naar leuke notitieboekjes met mooie, creatieve of grappige designs?

Het merk Nuuna komt vaak met nieuwe ontwerpen en heeft een oog voor detail. Nuuna heeft zeker een notitieboekje dat bij jou past en waar je met plezier alle informatie in opschrijft! Ook belangrijk bij je notitieboekjes: een paar goede pennen.

(Productivity) planner

Als nieuwe student komt er veel op je af, zeker wanneer je uit huis bent gegaan en in je eigen studentenkamer zit. Je moet ineens over veel meer dingen nadenken en meer zelf doen. Ook zul je merken dat je op de opleiding meer vrijheid krijgt dan je op de middelbare school gewend was. Dit kan erg fijn zijn, maar vraagt ook om meer discipline vanuit jezelf.

Een planner kan je helpen om belangrijke taken niet meer uit te stellen. Een zogenaamde Productivity Planner helpt je om de taken te prioriteren, zodat je dagelijks de belangrijkste taken uit kunt voeren. Hierdoor zal je productiviteit ook omhoog gaan, zodat je meer kunt realiseren in een kortere tijd.

Een (studenten)kookboek

Als student zul je vaker voor jezelf moeten koken, zeker als je in een studio zit of weinig huisgenoten hebt. Maar ook als je in een gezellig studentenhuis zit, zul je af en toe moeten koken. Heb je totaal geen idee wat je klaar zou moeten maken? Dan is een kookboek ideaal, zeker als het een kookboek voor studenten is.

Hierin staan namelijk vaak recepten die passen bij het studentenleven, bijvoorbeeld in categorieën als budget, snel of weinig ingrediënten. Zo leer je binnen no-time hoe je een lekkere maaltijd op tafel zet, in plaats van leven op de welbekende pasta pesto en snelkook noedels!

Een goede laptop

Een goede laptop is van groot belang voor elke student, want tegenwoordig is veel inleverwerk digitaal en zul je tijdens en na colleges veel digitaal moeten werken. Dit heeft ook voordelen voor zaken als groepswerk, want je kunt goed bijhouden wie welke taak heeft voltooid en communicatie is hiermee ook ontzettend snel en eenvoudig.

Kies dan ook niet voor de goedkoopste laptop, maar laat je door een professional informeren en adviseren. Zo krijg je namelijk een laptop die past bij het werk dat je ermee moet verrichten en voorkom je vervelende momenten, zoals het crashen van je laptop met al je werkzaamheden erop.