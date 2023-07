ingezonden mededeling

Cadeautips voor het behalen van een diploma

wo 19 jul. 2023, 08:17

Nieuws 64 keer gelezen

REGIO • Hoera! Iemand in je omgeving is geslaagd voor hun diploma, dat is natuurlijk een hele prestatie. Daarom wil je de geslaagde waarschijnlijk een cadeau geven om ze te laten weten dat je trots bent en dat ze het goed gedaan hebben.

Maar wat is nu een goed cadeau voor iemand die net geslaagd is? Wij zetten een aantal tips voor je op een rijtje.

Bubbels en snacks

Een cadeaupakket met allerlei lekkernijen is natuurlijk altijd een goed idee. Is de geslaagde 18+, dan kun je hier ook een flesje bubbels aan toevoegen. Dit is namelijk een ontzettend leuk cadeau, waar zo’n beetje iedereen blij van wordt! Er zijn ontzettend veel variaties voor cadeaupakketten met snacks en drankjes.

Ze kunnen een ware traktatie zijn voor je smaakpapillen. Daarnaast worden bubbels, zoals mousserende wijn of champagne, vaak geassocieerd met een feestje en draagt dit cadeau bij aan de feestelijke sfeer. En wat is er nu meer reden voor een feestje dan het behalen van een diploma? Natuurlijk kan de geslaagde ook meteen een mooie toast uitbrengen met de fles bubbels.

Wil je een pakketje opsturen naar de geslaagde? Dan kun je een brievenbus cadeau opsturen: deze pakketten passen gemakkelijk door de brievenbus.

Een ervaring om samen te doen

Heb je een goede band met de geslaagde, dan is het natuurlijk altijd leuk om samen iets te ondernemen. Wat is dan leuker dan een cadeau om samen te kunnen doen? Denk bijvoorbeeld aan een pretpark, een dagje naar de dierentuin, een weekendje weg of een wijnproeverij.

Zo geef je de geslaagden een kans om te ontspannen en laat je ze genieten na hun harde inspanningen. Dat hebben ze zeker verdiend na het strijden voor dat mooie diploma! Een mooi extraatje: je kunt er zelf ook van genieten.

Een financiële bijdrage

Ben je net geslaagd voor je vwo- of havo-diploma, dan is er een grote kans dat je na de zomer gaat studeren. Of misschien ben je juist van plan om te gaan reizen, tijdens de zomer of een jaar lang als tussenjaar voor je gaat studeren. Dat is natuurlijk niet gratis, dus een financiële bijdrage is dan zeker welkom.

Dit is natuurlijk goed om te weten als je een goed cadeau wilt geven waar de geslaagde echt iets aan heeft. Het mooie van dit cadeau is dat je precies kunt bepalen hoeveel je wilt geven en je kunt het nog opleuken met bijvoorbeeld een flesje wijn of bubbels.

Een symbolisch cadeau

Je kunt er ook voor kiezen om een symbolisch cadeau te geven, oftewel: een cadeau dat de prestatie en het bereikte doel symboliseert voor de geslaagde. Denk bijvoorbeeld aan een gepersonaliseerde fotolijst met de afstudeerfoto, een frame voor het diploma of schrijfwaar met de naam en afstudeerdatum erop.

Dit kun je combineren met iets praktisch, zoals spullen die nodig zijn bij de vervolgstappen van de geslaagde. Gaat de geslaagde werken of studeren, dan kun je bijvoorbeeld een mooie, gepersonaliseerde agenda of planner geven. Zo heb je een persoonlijk, symbolisch en praktisch cadeau in één!