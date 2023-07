ingezonden mededeling

De nieuwste keukentrends en -innovaties

wo 19 jul. 2023

REGIO • Ben je van plan om je keuken te renoveren of neem je binnenkort intrek in een nieuwe woning, maar wil je eerst de keuken aanpakken? Elk jaar komen er nieuwe trends op het gebied van keukens en innovaties die je leven gemakkelijker maken.

Dit jaar zien we bijvoorbeeld andere kleuren, maar ook steeds meer duurzame en gezonde innovaties. In dit artikel lichten we een aantal nieuwe trends en innovaties toe, zodat je deze als inspiratie kunt gebruiken voor je nieuwe keuken.

Meer kleur in de keuken

Iets wat we steeds meer zien in de keuken, is kleur. Maar niet elke kleur: zachte matte kleuren in pasteltinten zijn in de mode. De zwarte en witte keukens worden vervangen door keukens in verschillende woestijnkleuren.

Dit sluit heel erg aan op de Japandi trend, waarbij er sprake is van een minimalistische en serene uitstraling. De warme tinten stralen warmte en sfeer uit, maar zorgen er ook voor dat je keuken een minimalistische ambiance heeft. Het ideale van deze keukentrend is dat het in allerlei verschillende keukens past: kleine en grote keukens, U-keukens en rechte keukens.

Doei zwart, hallo bruin en taupe

Zwart blijft een populaire kleur in de keuken, maar bruin maakt een flinke comeback. Daarom zal zwart niet volledig verdwijnen, maar zullen we deze kleur vaker combineren met warme bruine tinten. Roestbruin is een van de kleuren die we vaker gaan zien, maar ook taupe, karameltinten en kastanjebruin.

Van al deze kleuren is taupe een van de populairste. Taupe is een combinatie tussen grijs en bruin, en geeft je keuken een minimalistische uitstraling. Een taupe kleurige keuken is ook tijdloos: je kunt jarenlang van deze kleur genieten.

Van het gas af: stomen zet door

Mede dankzij de hoge gasprijzen van het afgelopen jaar en de impact van gas op het klimaat, komen er steeds meer alternatieve manieren in de keuken. Je zult ook niet snel het advies krijgen om een gasfornuis in je nieuwe keuken te plaatsen. We ruilen deze in voor inductie en andere elektrische varianten.

Daarnaast zien we koken op basis van stoom en hetelucht steeds vaker. Dit is niet alleen een betere optie voor het milieu, maar is ook gezonder. Hiermee wordt overigens ook de frituurpan vervangen, omdat men steeds vaker kiest voor gezondere opties.

Kokendwaterkranen worden populairder

Het merk Quooker was ooit de enige met kokendwaterkranen, maar hier is verandering in gekomen. Dit type kranen wordt ook steeds populairder en een must in elke keuken. Inmiddels zien we steeds meer aanbieders van deze kranen, wat ook niet heel gek is. Door de technologie van de kranen stroomt er direct kokend water uit de kraan.

Hierdoor bespaar je niet alleen water, maar ook energie. Je kunt namelijk de waterkoker inpakken en je hoeft geen eeuwigheid te wachten tot het water in je pannetje kookt. Ook worden de kranen steeds beter ontworpen, met verschillende design opties en oog voor de veiligheid. Zo heb je veel kokendwaterkranen met een kinderslot, zodat je gevaren in huis kunt voorkomen. Je kunt voor elke keuken wel een geschikte kokendwaterkraan vinden.