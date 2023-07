Dertig deelnemers aan Senior Fit in zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Zwembad De Dompelaar heeft samen met GiGa Molenlanden dinsdag een succesvolle editie van de populaire Senior Fit-activiteit gehouden, waaraan dertig senioren meededen.

De ochtend begon met een bewegingsparcours op de ruime ligweide, waar de deelnemers zich opwarmden en klaarmaakten voor de volgende fase.

Vervolgens werden er diverse oefeningen uitgevoerd in het warme water van zwembad De Dompelaar. De deelnemers genoten zichtbaar van de activiteiten en lieten zien dat leeftijd geen beperking hoeft te zijn om actief en fit te blijven.

Buiten het dorp

Opvallend was dat een groot aantal deelnemers van buiten het dorp kwam, waarmee deze activiteit in zwembad De Dompelaar een regionale functie vervult en tegemoetkomt aan de behoeften van een breder publiek.

“We zijn verheugd dat Senior Fit zo’n positieve respons krijgt en dat we deelnemers uit verschillende gebieden kunnen verwelkomen”, aldus Peter Kwakernaak, voorzitter van de Vrienden van de Dompelaar.

Ontmoeten

Naast het fysieke aspect benadrukt Kwakernaak ook het sociale aspect van de activiteit. “We vinden het belangrijk dat deelnemers elkaar kunnen ontmoeten. Daarom beginnen we altijd met een kop koffie of thee in een grote kring, waarbij gezelligheid en samenzijn centraal staan.”

Aanmelden voor de volgende editie op 24 augustus kan via dompelaar.nl/events en meld u aan voor de laatste editie op 24 augustus.