Westermolen ingepakt in geel-zwart omhulsel voor bestrijding bonte knaagkever

53 minuten geleden

Nieuws 391 keer gelezen

LANGERAK • De Westermolen in Langerak werd dinsdag voorzien van een opvallende geel-zwarte omhulling.

De aanleiding daarvoor is de aanwezigheid van de bonte knaagkever, die schade toebrengt aan het vele hout in de eeuwenoude molen langs de N216.

De bonte knaagkever is een houtaantastende kever die eitjes in hout legt. Komen deze eitjes uit, dan eten de larven van het hout waar ze in leven. Dit brengt de nodige schade met zich mee, soms zo ernstig dat houten constructies zoals balken hun draagkracht verliezen.

Interieur

Na het aanbrengen van het doek werd er gas gespoten in het interieur, waardoor de bonte knaagkever het loodje legt. Het geel-zwarte omhulsel blijft drie dagen om de Westermolen zitten. In die tijd is de toegangsweg naar de molen afgesloten.

Het is niet de eerste keer dat de eigenaar, Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, zo’n actie tegen de bonte knaagkever uit laat voeren. In 2021 gebeurde dat ook al bij de Vlietmolen in Lexmond.