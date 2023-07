Vragen SGP Molenlanden over woningbouwproject Bleskensgraaf West

MOLENLANDEN • SGP Molenlanden wil van het college weten wat de huidige stand van zaken en de planning is van het woningbouwproject Bleskensgraaf West.

De partij stelt over dit onderwerp vragen aan burgemeester en wethouders naar aanleiding van het artikel dat Het Kontakt afgelopen week online publiceerde.

‘Hoe is het mogelijk dat wij in het artikel het volgende citaat lezen: “Het Molenlandse gemeentebestuur houdt zelfs de optie open dat het woningbouwproject niet door zal gaan”, terwijl de gemeenteraad het ontwikkelingsperspectief Bleskensgraaf met voorkeurslocatie West heeft vastgesteld op 1 oktober 2019 en er in Bleskensgraaf sprake is van woningnood?’, zo brengt raadslid Bas de Groot in.

De Groot vraagt daarnaast aan het college of er voldoende plancapaciteit beschikbaar is in Bleskensgraaf om de ongeveer honderd woningen tot 2030 te bouwen, zoals die vermeld staan in de opgave in de Molenlandse woonvisie. ‘En is er met de provincie Zuid-Holland overeenstemming om woningbouw te realiseren in Bleskensgraaf West, aangezien hier ook een opmerking over gemaakt is in het artikel?’