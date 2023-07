Initiatiefnemers Knarrenhof Molenlanden teleurgesteld in gemeente

MOLENLANDEN • Sinds 2018 proberen inwoners van Molenlanden in hun gemeente een hofje voor senioren te realiseren. Tot teleurstelling van de initiatiefnemers is recent voor de vierde keer een mogelijke locatie afgewezen.

Initiatiefnemer van het eerste uur is Daan van Delden uit Hoornaar. Hij woont in een ruime vrijstaande gezinswoning en zou graag zijn oude dag slijten in een zogenaamd Knarrenhof. Dit is een cluster van woningen, geïnspireerd op de hofjes van vroeger maar met het comfort van vandaag. Jong en oud kan hier met elkaar wonen en elkaar af en toe helpen, zodat ouderen langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Bij de initiatiefnemers hebben zich 115 belangstellenden uit Molenlanden ingeschreven.

Locaties

Tot grote teleurstelling van Van Delden hebben diverse gesprekken met de gemeente na vijf jaar nog niets opgeleverd. Gezeten aan zijn eetkamertafel vertelt hij: “Er is gesproken over een locatie aan de Peursumsweg in Giessenburg, over een locatie in Groot-Ammers, over het project Betondak in Arkel en over de plek waar het voormalige gemeentehuis van Giessenlanden staat, aan de Groeneweg. Op dinsdag 4 juli vertelde een ambtenaar ons dat de gemeente niet met ons in gesprek wil omdat de gemeente zijn plannen al klaar heeft. Dit was totaal onverwacht, mede omdat de gemeente in 2022 en 2023 tekeningen toonde waarop Knarrenhof-woningen ingetekend waren.” De initiatiefnemers, die zich laten ondersteunen door de landelijke Stichting Knarrenhof, willen nu met raadsleden in gesprek. “We gaan de raadsleden vertellen hoe de gemeente met 115 geïnteresseerden omgaat.”

Betondak

Bij Van Delden aan tafel zitten ook Tea en Johan de Jong uit Hoogblokland. “We wonen vlak bij Betondak”, vertelt Johan de Jong. “We dachten: als daar zo’n hofje komt kunnen we met een kruiwagen verhuizen. Maar nu hoor ik niks meer over een Knarrenhof op die locatie.”

Noaberschap

Het echtpaar De Jong staat sinds 2020 ingeschreven bij de stichting. De Jong: “Ook diverse buren zijn geïnteresseerd. Bij hen zijn, net als bij ons, de kinderen uitgevlogen en ook zij zitten met z’n tweetjes in een te groot huis. We merken dat we op weg zijn naar de volgende fase. We willen ervoor zorgen dat we over een paar jaar ergens een plekje hebben waar we een beetje voor elkaar kunnen zorgen. Waarbij ‘zorgen’ een rekbaar begrip is. Noaberschap zou ik het willen noemen. Ik denk dat veel meer mensen het zouden willen, als ze zouden weten wat een Knarrenhof is.”

Procesregelaar

Van Delden begrijpt niet dat de gemeenten niet meer werk maakt van een Knarrenhof-project, ondanks een besluit uit 2020 om te onderzoeken of een dergelijk project haalbaar is. De Molenlandse initiatiefnemers krijgen steun van Sophieke Klaver van de landelijke Stichting Knarrenhof. Als procesregelaar heeft zij onder andere contact gehad met woningcorporatie KleurrijkWonen.

Langer gezond

Klaver legt uit: “De landelijke stichting Knarrenhof ondersteunt de initiatiefnemers in hun woondroom om Knarrenhof Molenlanden mogelijk te maken. Knarrenhof heeft een werkwijze om samen met de toekomstige bewoners het project met betaalbare en zorggeschikte woningen met gezamenlijke hoftuin en hofhuis te realiseren. Juist deze werkwijze voor en tijdens de bouw en na realisatie zorgt voor een sterke sociale community. Bewoners kennen elkaar, organiseren diverse activiteiten en zijn verantwoordelijk voor hun eigen hofhuis en hoftuin. Juist het vormen van deze gezamenlijke band zorgt ervoor dat mensen zich langer gezond en gelukkig voelen. Knarrenhof heeft op veel plekken Knarrenhofjes mogen bouwen in samenwerking met gemeentes. Bij collectief particulier opdrachtgeverschap is deze samenwerking van belang.”

Ridderkerk

Klaver had contact met KleurrijkWonen. “Ook woningcorporatie KleurrijkWonen staat open voor samenwerking. Stap één is om met elkaar te onderzoeken wat mogelijk is. Om betaalbaar en zorgtoegankelijk te bouwen rondom ontmoeting is er een aantal randvoorwaarden om dit mogelijk te maken. Helaas is deze eerste stap nooit gezet. In Ridderkerk wordt op dit moment een prachtig hof gebouwd. De initiatiefgroep wil deze locatie graag bezoeken, samen met de raad en het college. Waarom is het in Ridderkerk wel gelukt en lukt het in Molenlanden niet?”

Besparing WMO

Het is volgens Van Delden voor de overheid en gemeenten gunstig als ouderen in een hofje kunnen wonen. “Je realiseert daarmee burenhulp en mensen nemen samen verantwoordelijkheid. Uit onderzoek blijkt dat dit zorgt voor besparingen op WMO-kosten en woningaanpassingen. Uit een ander onderzoek blijkt dat bewoners van Knarrenhofjes minder eenzaam zijn en langer mentaal en fysiek gezond blijven. Daardoor worden er minder zorgkosten gemaakt. Kijkend naar het aantal overbelaste mantelzorgers, 22.000 wachtenden op een verpleeghuisplaats, het tekort aan zorgprofessionals en de vergrijzing is dat iets om rekening mee te houden.”

Langerak

Wethouder Arco Bikker reageert: “Als gemeente proberen we zoveel mogelijk woningbouwprojecten te realiseren die aansluiten op de woningbehoefte in onze gemeente. Waaronder woningen voor jongeren en woningen waar senioren langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Een voorbeeld van een project waar dergelijke woningen gerealiseerd gaan worden is het ‘Hof van Langerak’. Hier gaan 13 seniorenwoningen gebouwd worden waarbij de bewoners in deze woonvorm een sociaal contract met elkaar aan gaan en afspraken maken over saamhorigheid in het hofje.”

Geen bouwlocaties

“De reden dat er, in samenwerking met de stichting Knarrenhof, nog geen Knarrenhof is gerealiseerd, heeft te maken met diverse factoren. Enerzijds met de voorwaarden die de stichting Knarrenhof hanteert - zoals minimale omvang van het aantal woningen en eisen aan de grondprijs - en anderzijds dat we als gemeente geen beschikbare bouwlocaties hebben. De afgelopen jaren is getracht om de stichting Knarrenhof te verbinden aan lopende dan wel in ontwikkeling zijnde bouwlocaties. Tot op heden heeft dit nog niet geleid tot de realisatie van een Knarrenhof, maar uiteraard blijven we graag met hen hierover in gesprek.”

