Voorronde Nederlands Kampioenschap Stoepranden voor eerste keer ook in Gorinchem

1 uur geleden

Nieuws 146 keer gelezen

GORINCHEM • In Gorinchem worden 12 augustus de eerste voorrondes van het NK stoepranden gehouden worden. Tijdens het toernooi kunnen zes van de deelnemers kans maken op een plek in de finale in Den Haag.

Stoepranden is een typisch oud Hollands spel waar twee deelnemers tegenover elkaar staan met een bal. Door tegen het stoeprand van de tegenstander te gooien, kan men punten scoren. Om dit buitenspel meer onder de aandacht te brengen organiseert Jantje Beton al zeven jaar op rij het NK Stoepranden.

Een buitenspeelfestijn waar jaarlijks 20.000 kinderen aan deelnemen tijdens de lokale voorrondes. Een van deze lokale voorrondes wordt dit jaar voor het eerst gehouden in Gorinchem. Deelnemers kunnen vanaf 11:30 uur aanmelden en meedoen aan het opwarmen voor het toernooi. Om 12:00 uur gaan alle deelnemers strijden om de titel ‘Gorinchemse stoeprand kampioen’.

Aanmelden

Uiteindelijk kunnen zes kinderen kans maken op een Golden ticket voor het Nederlandse kampioenschap in Den Haag. De zes deelnemers moeten strijden tegen 200 andere kinderen vanuit heel het land op zondag 17 september in Den Haag. Het Gorinchemse toernooi eindigt om 15:40 met een prijsuitreiking.

Deelname aan de voorronde van de NK Stoepranden is gratis. Het wordt aangeraden om vooraf aan te melden via www.gorcumstoepranden.nl. Er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar voor het Gorinchemse toernooi. Het evenement is ook toegankelijk voor mensen met een beperking. Het adres is de Vijfde Uitgang 3-5 in Gorinchem.