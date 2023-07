Geertje de Jong Knikkerkoningin bij het 46e NK Kuiltje Knikkeren in Noordeloos

NOORDELOOS • Op vrijdag 4 augustus wordt het Noorderplein in Noordeloos omgetoverd tot het decor van het 46e NK Kuiltje Knikkeren. Geertje de Jong draagt dit jaar de titel van Knikkerkoningin; knikkerprinses wordt Sarah Buijk.

Geertje de Jong, onlangs afgestudeerd aan het gymnasium, is een bekend gezicht in Noordeloos. Geertje zal binnenkort sociologie gaan studeren in Utrecht en is ook actief bij de lokale muziekvereniging Volharding. ‘In haar vrije tijd geniet ze van creatieve schildersessies en waardevolle momenten met vrienden’, meldt organisatiecomité De Ovale Stuiter.

Knikkerprinses Sarah Buijk is 12 jaar oud. Zij zal na de schoolvakantie verder gaan leren op het Lycuem Oude Hoven. ‘Sarah heeft een voorliefde voor mode en laat haar talenten schitteren op het voetbalveld van SV Noordeloos.’

Kinderknikkeren

Het knikkerfestijn begint om 14.00 uur met het kinderknikkeren, speciaal voor kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 13 jaar. Deelname is gratis. Voor de volwassenen vanaf 14 jaar start om 19.00 uur het hoogtepunt van de dag: de Nederlandse Kampioenschappen Kuiltje Knikkeren. Ter plaatse kun je je inschrijven voor 3 euro, die contant betaald kan worden.

‘We kijken er ontzettend naar uit om de knikkerliefhebbers uit Noordeloos en omstreken te verwelkomen op het Noorderplein’, aldus De Ovale Stuiter. ‘Het wordt een dag vol knikkerplezier en we zijn benieuwd wie dit jaar de felbegeerde knikkerring van Chris Sommer zal winnen.’