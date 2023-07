IFFG trapt zomer af met drukbezochte buitenbios

GORINCHEM • Donderdagavond startte het Internationaal Film Festival Gorinchem (IFFG) het zomerseizoen met een vol grasveld in de Lingewijk te Gorinchem. De vele bezoekers genoten van de feelgoodfilm Une Belle Course.

Op vrijdagavond 15 juli verhuisde het festival naar de groene binnenplaats van het Natuurcentrum in het Gijs van Andelpark. De bezoekers werden getrakteerd op een kijkje in ons bodemleven, met de natuurdocumentaire Onder Het Maaiveld. Regisseur Mark Verkerk vertelde voor aanvang van de film meer over het maakproces en het geduld dat nodig is voor filmen in de natuur. De enkele spatjes regen en live geluiden van de dieren, brachten de film nog meer tot leven.

Festivaldirecteur Anika van der Kevie is verheugd over het succes van de eerste drie zomerse filmavonden, waar circa 350 bezoekers op afkwamen. “Dit is al het vierde jaar dat we de IFFG openluchtbioscopen op diverse locaties organiseren en het blijft uniek”, aldus Van der Kevie. “Het is toch fantastisch dat we filmliefhebbers in de stad en uit de regio, maar ook van verder weg in Nederland, zo blij kunnen maken met prachtige films in de buitenlucht. Het is dan ook een heerlijk zomers avondje uit en meer dan alleen film kijken, het gaat ook over beleving en ontmoeting”.

“Heb je deze buitenbioscoopavonden gemist, geen probleem,” voegt Van der Kevie vrolijk toe. “Van 10 tot 12 augustus zijn we te vinden aan de Dalemwal in Gorinchem, en vervolgens verplaatsen we ons naar Slot Loevestein van 25 tot 27 augustus. Sfeervollere decors, zoals onze historische vestingstad en Slot Loevestein, kan ik niet bedenken.”

