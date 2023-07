Brandweer: meer inzetten voor persoon te water in regio dan vorig jaar

21 minuten geleden

REGIO • De brandweer in regio Zuid-Holland Zuid is het afgelopen halfjaar ruim veertig keer ingezet voor meldingen van een persoon te water. Dat is vaker dan in dezelfde periode van vorig jaar.

In de meeste gevallen gaat het om gevonden spullen langs de waterkant. Een kinderfiets langs de waterkant veroorzaakt snel onrust. ‘Een melding hiervan maken is daarom ook een logische handeling’, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. ‘De hulpdiensten nemen na deze melding geen enkel risico en zetten groots in.’

Bij de meeste meldingen is het loos alarm. De eigenaar van de (kinder)fiets, scooter of kledingstukken is in orde. Hij of zij heeft de spullen bijvoorbeeld achtergelaten om ergens anders verder te spelen.

Een grote opluchting voor alle betrokkenen. “Als hulpdiensten twijfelen we niet en zetten groots in. Het kan immers om mensenlevens gaan en dan telt iedere seconde. Maar deze hulpverleners en voertuigen kunnen we dan tijdelijk niet inzetten voor eventueel andere incidenten”, vertelt woordvoerder Gerben van den Boom.

Oplettendheid

De hulpdiensten in Zuid-Holland Zuid vragen dan ook om oplettendheid bij ouders en verzorgers van kinderen. “Met een paar simpele handelingen kunnen zij ons enorm helpen en een onnodige inzet van hulpdiensten voorkomen. Let bijvoorbeeld goed op de spullen van kinderen zoals kinderfietsen en speelgoed. Is het fietsje wel thuisgebracht na het spelen? Zo zorgen we ervoor dat er geen onrust ontstaat wanneer dat niet nodig is.”

Als eigenaren van een (kinder)fiets, speelgoed of een scooter kunnen deze spullen ook voorzien worden van telefoonnummer en adres. Mochten de spullen dan toch vergeten worden dan kan de vinder direct contact opnemen met de eigenaar. “Let dus ook op je eigen spullen en laat deze niet onbeheerd achter bij de waterkant”, licht van den Boom toe.