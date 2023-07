RIVM: ondanks PFAS veilig om te zwemmen in Lammetjeswiel, Slingelandse Plassen, de Donk en de Put

ALBLASSERWAARD • Ondanks de aanwezigheid van PFAS in het oppervlaktewater in de Alblasserwaard is het veilig om te zwemmen in onder meer het Lammetjeswiel in Alblasserdam, de Slingelandse Plassen in Goudriaan, de Donk in Hoornaar en de Put bij Avonturenpark Molenwaard in Ottoland.

Dat meldt de provincie Zuid-Holland, op basis van onderzoek van het RIVM. De waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland hebben op meerdere locaties PFAS in het oppervlaktewater aangetroffen. Een aantal van deze locaties betreft zwem- en recreatiewater.

De provincie heeft aan het RIVM gevraagd of er veilig gezwommen kan worden. ‘Op basis van de meest recente data van de waterschappen concludeert het RIVM dat het in twaalf van de dertien beoordeelde locaties, waaronder ook het Lammetjeswiel, veilig is om te zwemmen’, stelt de provinciale overheid.

Voor recreatieplas Merwelanden in Dordrecht geldt dat er aanvullend onderzoek nodig is. ‘Wij hebben daarop besloten een negatief zwemadvies af te geven voor zwemmen in recreatieplas Merwelanden.’