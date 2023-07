‘John S. ging planmatig te werk bij moorden in Vlissingen en Alblasserdam’

ALBLASSERDAM/ROTTERDAM • Het doden van Johan Quist in Vlissingen op 4 mei 2022 en het doden van Nathalie en Ann-Sofie en proberen te doden van Roan en Fleur in Alblasserdam op 6 mei 2022 zijn door de verdachte na kalm beraad en rustig overleg en dus met voorbedachte raad begaan, dat deelde de rechter op vrijdagochtend 14 juli mee tijdens de uitspraak in de geruchtmakende zaak tegen John S. uit Oud-Alblas, die levenslang opgelegd kreeg.

Luttele minuten voorafgaand aan het schietincident in Alblasserdam stuurt de verdachte aan RTL Boulevard een e-mail. Aan het programma schrijft hij dat de dode in Vlissingen random is gekozen om zijn vuurwapen te testen en om ‘haat te uiten aan Kirsten ’. In het 112-gesprek kort na het schietincident in Alblasserdam zegt de verdachte dit weer. Hieruit is planmatig en doelgericht handelen van de verdachte bij het doden van Quist rechtstreeks af te leiden. Uit het testen van het vuurwapen met de moord in Vlissingen leidt de rechtbank verder af dat de verdachte ook nog een ander doel had met het kort daarvoor - op 25 april 2022 - aangeschafte vuurwapen. Wat dat doel is wordt door de verdachte voorzichtig ingekleurd door: a) de tekst ‘en mijn haat te uiten aan Kirsten ’ in de hiervoor genoemde e-mail aan RTL en b) het versturen van een foto van de vermoorde Johan Quist met op zijn buik een briefje met daarop ‘ Kirsten, 4-5 Fuck You’. De verdachte legt hiermee een rechtstreeks verband tussen de gebeurtenissen in de schoenmakerij in Vlissingen op 4 mei 2022 en de zorgboerderij in Alblasserdam waar op 6 mei 2022 de feiten plaatsvonden. Die zorgboerderij is namelijk de plek waar de verdachte en Kirsten een kortstondige relatie hadden en waar de verdachte vanwege die relatie is weggestuurd. Over dit wegsturen heeft de verdachte verklaard dat hij al een tijd wrok koesterde tegen de moeder van Kirsten en de eigenaresse van de zorgboerderij. Over de moeder van Kirsten zegt hij: ‘Als ik toen een vuurwapen had gehad, dan had ik hem gebruikt’. Als hem wordt gevraagd wat er zou zijn gebeurd als hij de eigenaresse van de zorgboerderij op 6 mei 2022 zou zijn tegengekomen zegt hij: ‘Dan was het bij die ene geweest.’ Het genoemde rechtstreekse verband tussen de twee pleegplaatsen en wat daar is gebeurd krijgt hiermee een vooropgezet en doelmatig karakter.

De rechter vervolgde tijdens de uitspraak: “Op 6 mei 2022 vult de verdachte dat doel dan - ook weer zelf - verder in. Ongeveer een kwartier voor het schietincident in Alblasserdam stuurt hij een bericht naar een vriendin met als inhoud: ‘Je hebt een kettingreactie veroorzaakt in mijn hoofd. Dat stopt nu, volg het nieuws maar’. Enkele seconden later volgt nog een bericht aan haar met daarin een foto van het vuurwapen van de verdachte. De meergenoemde e-mail aan het RTL programma gevolgd door de aankondiging om nieuws te gaan maken met behulp van een vuurwapen vormt een sterke aanwijzing dat de verdachte op dat moment concrete plannen heeft met dat vuurwapen. Wat die plannen waren laat de verdachte enkele minuten na het schietincident weten door berichten te versturen aan drie bekenden en weer aan RTL met als gemeenschappelijke inhoud ‘6 kills’. Door de verdachte wordt aan vrienden en aan de buitenwereld kort vooraf en kort achteraf, zelfs bijna boekhoudkundig, verslag gedaan van zijn handelen en van de resultaten daarvan. Tussen de aankondiging en de verslaglegging ligt een bijna mechanische uitvoering van het schieten en doden dat er bovendien ook uitziet als planmatig handelen. Als ware het executies schiet de verdachte in twee minuten tijd met ogenschijnlijk gemak en bijna achteloos twee mensen dodelijk door het hoofd en twee anderen raakt hij in de nek en in de borst. Hiermee zijn de twee minuten - ook feitelijk - op niets anders gericht dan op het schieten op en doden van de personen op de zorgboerderij.”