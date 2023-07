update

John S. krijgt levenslang voor moorden in Alblasserdam en Vlissingen

25 minuten geleden

ALBLASSERDAM/ROTTERDAM • John S. uit Oud-Alblas is vrijdagochtend 14 juli 2023 door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor onder meer twee moorden en twee pogingen tot moord op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam en een moord op een schoenmaker in Vlissingen. De rechters gaan ervan uit dat alles met voorbedachten rade is gedaan.

Rechtbankvoorzitter Jacco Janssen begon de rechtszitting in de extra beveiligde rechtbank met: “We realiseren ons dat het voor u een heel bijzondere dag is. We vroegen ons af hoe u deze dag beleeft?” John antwoordde: ““Het blijft gewoon onwerkelijk voor me.” Rechter Janssen reageerde met: “We vinden het knap dat u hier bent en vinden het goed dat u er bent.” Johns S. zei daarna: “De vorige keer is er tegen mij gezegd dat men graag wilde dat ik aanwezig zou zijn. Dan is het voor mij geen optie om niet te komen.”

40 pagina’s

Rechter Janssen: “De uitspraak beslaat 40 pagina’s en is dus een zeer uitgebreid vonnis. Ik ga niet alles voorlezen. Het gaat vandaag over drie centrale thema’s. Ik begin met het bewijs. En dan deel ik mee hoe we hebben gekeken naar de vorderingen van de benadeelde partijen. En het belangrijkste: wat moet er gebeuren met meneer S.?”

550.000 schadevergoeding

Op de zitting heeft de verdachte de feiten grotendeels toegegeven. Op de zitting is er discussie geweest of er sprake is van voorbedachte raad bij de schietincidenten en of de uitlatingen van de verdachte bedreigend waren. De rechtbank verwerpt de verweren. Op de zitting is wel uitgebreid debat gevoerd over de vorderingen van de 37 benadeelde partijen. In het vonnis zijn gemotiveerde beslissingen genomen op deze vorderingen. In totaal wordt een bedrag van ongeveer 550.000 euro aan schadevergoedingen toegewezen. De meeste aandacht in het vonnis gaat uit naar de opgelegde levenslange gevangenisstraf. De eis van de officier van justitie was een gevangenisstraf van 30 jaar en tbs.

Ernst van de feiten

De rechtbank stelt: “Met het plegen van de feiten heeft de verdachte een reeks van misdrijven begaan die zijn weerga bijna niet kent. De vijf moordaanslagen lijken op (pogingen tot) liquidaties of afrekeningen. Het geweld en de koelbloedigheid zijn angstaanjagend. Met deze gruwelijke en zinloze daden brengt de verdachte kolossaal leed toe aan velen. Drie mensen zijn er niet meer. Hun levens zijn voorbij. De nabestaanden die zij achterlaten hebben zeer veel verdriet. Uit hun verklaringen op de zitting blijkt dat dat verdriet niet te overzien is. Daarbij komt de jonge tot zeer jonge leeftijd van de meeste slachtoffers, de beperkingen bij een aantal van hen en het decor van de meeste van de daden: een zorgboerderij. Het is ook vooral die achtergrond waardoor de bewoners van Alblasserdam en Vlissingen en in nog bredere zin de maatschappij en de rechtsorde door de gebeurtenissen worden geraakt.”

Uitgangspunt levenslang

De rechter zei verder: “Als alleen wordt gekeken naar de ernst van de feiten en de omstandigheden daaromheen is de levenslange gevangenisstraf de enig passende straf. De rechtbank heeft zich vervolgens wel de vraag gesteld of die levenslange gevangenisstraf aan de verdachte moest worden opgelegd. De persoonlijke omstandigheden van de verdachte en/of de toerekening van de feiten aan de verdachte zouden een reden kunnen zijn om daarvan af te zien. Een alternatief is in dat geval een combinatievonnis waarin een (lange) tijdelijke gevangenisstraf wordt gecombineerd met een tbs.”

“Een belangrijke vraag was of in dit geval zo’n combinatievonnis wel passend is. Deze vraag valt in twee onderdelen uiteen. 1. Zijn in een combinatievonnis van 30 jaar gevangenisstraf en TBS, zoals dat door de officier van justitie is voorgesteld, de doelen die met een TBS worden nagestreefd haalbaar? 2. Is er gelet op de mate van toerekening van de feiten aan de verdachte ruimte voor een tijdelijke gevangenisstraf van 30 jaar of (substantieel) lager in combinatie met TBS? Dit laatste is bepleit door de verdediging. Met een combinatievonnis van 30 jaar gevangenisstraf en TBS kunnen de door de wetgever gestelde doelen gericht op veilige terugkeer in de samenleving niet worden gehaald. Ook doet een tijdelijke gevangenisstraf van 30 jaar of (substantieel) lager onvoldoende recht aan de aard en ernst van de gepleegde misdrijven.”

Levenslang

Rechter Janssen sloot af met: “Dit leidt tot de conclusie dat een combinatievonnis simpelweg geen alternatief is. De enige passende straf in deze zaak is dan ook de levenslange gevangenisstraf. Deze straf wordt daarom aan de verdachte opgelegd.”

De verdachte en het Openbaar Ministerie hebben twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.

John S. schoot op 6 mei 2022 vier mensen neer op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam. De 34-jarige Nathalie uit Alblasserdam en de 16-jarige Ann-Sofie overleden ter plekke. Roan (12) en Fleur (20) raakten zwaargewond, maar overleefden de schietpartij. Een paar dagen voor de schietpartij in Alblasserdam, vermoordde John S. schoenmaker Johan Quist in Vlissingen en bedreigde hij een vrouw.