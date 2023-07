CDA Molenlanden wil weten hoe vaak gemeente termijn vergunningaanvragen laat verstrijken

41 minuten geleden

MOLENLANDEN • In de afgelopen tijd is het bij CDA Molenlanden opgevallen dat er in de gemeente zogenaamde vergunningen van rechtswege worden verleend.

Dat zijn vergunning waarbij de termijn voor een vergunningsaanvraag is verstreken en daarom moet een vergunning, zonder inhoudelijk beoordeling door de gemeente, worden verstrekt.

“Wat ons ook opvalt is dat er uitstel wordt gevraagd door de gemeente, voor de behandeltermijn van een vergunningsaanvraag”, aldus Jan Arie Koorevaar van het CDA.

De partij wil weten hoe vaak dit is voorgekomen in 2022 en dit jaar en in welke categorie deze vergunningen vallen. Ook wil het CDA weten hoeveel legesinkomsten de gemeente misliep in respectievelijk 2022 en in 2023 (tot en met 13 juli).

Verder is het CDA benieuwd naar het percentage van aangevraagde vergunningen dat door de gemeente om uitstel is gevraagd in 2022 en dit jaar.