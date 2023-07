Burenraad schort samenwerking met DuPont/Chemours op

DORDRECHT • De Burenraad van Dupont en Chemours schort de samenwerking met de bedrijven vooralsnog op, omdat de raad bij de bedrijven onvoldoende vertrouwen voelt om op korte termijn tot een open dialoog te komen.

Hiermee komt ook de aangekondigde openbare overlegvergadering te vervallen die op dinsdag 18 juli gehouden zou worden.

“De afgelopen twee jaar zagen wij een duidelijke verbetering in de communicatie van de bedrijven naar de omgeving”, meldt Bert Kandel, voorzitter van de Burenraad. “Juist die verbetering van communicatie en de relatie met de buren is een belangrijke doelstelling van de Burenraad.”

De uitzending van Zembla en de reactie van Chemours daarop hebben de Burenraad echter geschokt en waren aanleiding tot het sturen van een aantal kritische opmerkingen en vragen ten behoeve van de geplande openbare overlegvergadering.

Kandel: “De onrust in de samenleving en het optreden in de hoorzitting van de Tweede Kamer hebben ons vervolgens gesterkt in onze opvatting dat maximale openheid en transparantie zeer gewenst is. In plaats van te melden dat de Zembla-uitzending geen nieuwe feiten bevat en alle aantijgingen al weerlegd zijn, had Chemours er volgens ons goed aan gedaan toch inhoudelijk te reageren op hetgeen naar voren is gebracht.”

Volgens de Burenraad waren Dupont en Chemours niet blij met de wijze waarop de Burenraad met een openbare brief de openbare overlegvergadering had voorbereid, zonder dit met hen te overleggen. “Dat gaf een deuk in het vertrouwen aan hun kant”, aldus Kandel.

Vervolgens bleek dat een openbare vergadering met veel publiek en pers volgende week naar het idee van de bedrijven meer onrust zou veroorzaken dan helderheid. “Zij wilden daarom zo’n bijeenkomst verplaatsen tot na de zomer.”

De Burenraad is het daarmee niet eens en vindt dit een slecht signaal dat naar het gevoel van de Burenraad het beeld van de bedrijven in de samenleving geen goed doet. “Maar wij moesten wel constateren dat er op dit moment onvoldoende wederzijds vertrouwen is om tot een goede open dialoog te komen. Daarom schorten wij de samenwerking vooralsnog op. Het is aan de bedrijven om nieuwe stappen te zetten.”