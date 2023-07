Oud naambord christelijke basisschool Samen op Weg in Hoornaar in ere hersteld

HOORNAAR • In Hoornaar werd woensdag het oude naambord van de christelijke basisschool Samen op Weg op een nieuwe locatie onthuld.

Het bord stond bij de vorige locatie van het schoolgebouw; bij de sloop werd voorkomen dat het bij het afval belandde en het kwam terecht in het depot van de Historische Vereniging Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos.

De bewoners van de woningen aan de Viersprong namen het initiatief om het naambord een nieuwe plek te geven. Het werd in samenwerking met Joop van Geffen weer in oude glorie hersteld. Woensdag vond de onthulling plaats op de plek waar het rond 1980 werd geplaatst. Het geeft daarmee de plek aan waar in Hoornaar de christelijke basisschool gestaan heeft.

De onthulling werd verricht door Jan Roodhorst, destijds directeur van de school, en Marijke Ravenswaaij-Deege uit Hoogblokland, maakster van het bord.