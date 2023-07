Gesprekken gemeente Molenlanden met provincie en waterschap over nieuwbouw Oud-Alblas Zuid

OUD-ALBLAS • Over de plannen om op locatie Oud-Alblas Zuid woningen te bouwen gaat het gemeentebestuur van Molenlanden binnenkort in gesprek met de provincie Zuid-Holland en Waterschap Rivierenland.

Dat meldt de gemeente. ‘Sinds eind 2022 is veel energie gestoken in een stedenbouwkundige verkenning van de woningbouw aan de zuidkant van Oud-Alblas. Dit is een belangrijk onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. Als het gewenste woonprogramma past in de stedenbouwkundige opzet, dan is een belangrijk resultaat behaald. Deze stedenbouwkundige verkenning zal binnenkort worden besproken met de provincie Zuid-Holland en het Waterschap Rivierenland. Afhankelijk van de uitkomsten van deze bespreking kan een volgende stap gezet worden.’

De ontsluiting van de nieuwe woonwijk aan de zuidkant van Oud-Alblas is volgens de gemeente een ander belangrijk onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. ‘Daarvoor wordt nog druk onderzoek verricht.’ Er is een periode van maximaal twee jaar afgesproken om de haalbaarheid te onderzoeken. Van die periode is nu ongeveer één jaar voorbij.