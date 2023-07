Wandeling en reünie vanwege verjaardag Vridos in Giessenburg

GIESSENBURG • Omdat Vridos dit jaar 80 jaar bestaat, worden er verschillende activiteiten georganiseerd om dit jubileum te vieren. Het komende evenement is een wandeltocht op zaterdag 2 september.

De tocht is voor iedereen die woont in Giessenburg en omstreken; er hoeft geen relatie te zijn met Vridos. Er kan gekozen worden een voor 3, 6 of 9 kilometer lange wandeling door de prachtige omgeving van Giessenburg. Aanmelden kan via www.vridos.nl. Daar is ook meer informatie te vinden. Deelname is kosteloos.

Voor oud-wandelleden van Vridos, dat een afdeling Wandelen had van 1962 tot 1988, is er om 09.00 uur een reünie met koffie en gebak.