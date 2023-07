ingezonden mededeling

Een wild weekend tripje op de Waddeneilanden - Of zoek je rust en ruimte?

ma 10 jul. 2023, 10:41

Nieuws 91 keer gelezen

Het maakt niet uit waar je precies naar op zoek bent, de vijf Waddeneilanden hebben van alles wat en je kunt er terecht met elke wens die je hebt. Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog zijn de vijf bewoonbare eilanden die alles te bieden hebben en waar je je niet snel zult vervelen.

Wil je weten welk eiland het meest geschikt is voor jou? Lees dan snel verder!

Het vrije Eilandgevoel

De Waddeneilanden van Nederland zijn enorm populair voor een lekker weekendje weg. Zelfs op de grotere eilanden Texel en Terschelling kun je rustig je hele zomervakantie doorbrengen. Zalige Zee lucht stroomt door je longen en het landschap op de eilanden verandert elke 100 meter, er is zoveel te zien. De Waddenzee, de zee tussen de eilanden en het vasteland, valt vaak op sommige plaatsen droog en is dus een perfecte broedplaats voor de verschillende diersoorten. Er zijn kanalen die boten van en naar de eilanden brengen.

Terschelling

Terschelling is het bekendste eiland van de vijf. Hier vind je letterlijk alles, van uitgaan (nachtclubs en bars met live bands) tot prachtige zandplaten, heidevelden en heuvels. Je vindt er ook kilometerslange stranden langs de kust. Terschelling is de plek waar je moet zijn als je een beetje van alles wat wilt. Er wonen zo’n 5.000 mensen, maar in het hoogseizoen zijn het er minstens 15.000. Je kunt met de auto gaan, maar het is leuker als je in het natuurgebied gaat fietsen. Talloze ANWB-stellen, gekleed in afritsbroeken en identieke windjacks, rijden er op snelle elektrische fietsen en suizen over de Boschplaat. In de avond zijn dezelfde koppels te vinden in de vele restaurants die het eiland heeft of je vindt ze in stijl in het enige casino van het eiland, waar ze kaarten aan de live blackjack tafel. Genieten dus. Terschelling staat echter ook bekend als jongerenbestemming die zich daar graag in het nachtleven stort.

Rust en ruimte

Natuurliefhebbers op Schiermonnikoog of Vlieland gaan. Daar mag je niet met de auto komen, het is er veel rustiger. Het is ook overzichtelijker omdat ze vergeleken met Texel en Terschelling veel kleiner zijn.

Vlieland

Als je een rondje Vlieland loopt, ben je zo 10 km onderweg. Vlieland is het eiland van Dokter Deen en misschien loop je Arjen Lubach wel tegen het lijf bij de ijssalon in de Dorpsstraat. Op Vlieland kun je heerlijk langs het wad lopen en de stranden zijn hemelsbreed. Je bent er daar echt even tussenuit en je kunt er leuke huisjes in de duinen huren. Verwacht geen grote winkels, nachtclubs of een casino waar je aan de gokkasten kunt trekken, dat heb je daar allemaal niet. Er is alleen maar ‘De Dorpsstraat’. Wel zijn er kleine kroegjes die ook live muziek hebben dus gezelligheid is er zeker wel te vinden.

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog is het eiland van de zeehonden, die er op de stranden leven. Het is super klein, er wonen minder dan 1.000 mensen. Het eiland is uitgeroepen tot Nationaal Park waar auto’s niet alleen verboden, maar ook overbodig zijn. Duurzaam toerisme is de norm op dit eiland. Het enige dorp dat er is heet, hoe toepasselijk, Schiermonnikoog. Het eiland is vernoemd naar de monniken die er met hun grijze gewaden woonden in de kloosterboerderij in het dorp. Het eiland is 18 km lang en minder dan 3,5 km breed. Met een elektrische fiets kun je het eiland in zes minuten oversteken. Dus als je van uren fietsen houdt, is dit niet jouw eiland.

Ameland

Voor de vogelaars onder ons is Ameland ‘the place to be’! Het eiland bestaat uit drie aan elkaar geplakte eilanden en is het jongste eiland van alle vijf bewoonbare Waddeneilanden. Het is een mix van prachtige stranden met kleine pittoreske dorpjes waar je uren kunt rondslenteren en oude huizen kunt bekijken. Ameland is perfect voor gezinnen met kinderen en wist je dat Ameland de schoonste stranden heeft van allemaal?

Texel, het eiland waar je alles en niets vindt

Texel is het grootste eiland van de Waddeneilanden. Dit eiland is voor de bezoeker die de binnenstad van huis mee wil nemen. Lekker winkelen en uitgaan en dertig kilometer strand. Je kunt er elke dag iets anders doen en uren fietsen. Met een beetje geluk kom je Jochem Myjer tegen die vogels telt in de slufter. Je kunt er langs het wad lopen aan de rechterkant bij de vuurtoren. De strandtenten staan om de 100 meter en zijn vernoemd naar de strandpalen. In de zomer kun je er heerlijk ontbijten met uitsmijters en in de winter brandt de open haard om je op te warmen van de koude gure wind!

Eilandleven op de Waddeneilanden, is er iets voor jou bij?